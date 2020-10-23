Кремль: РФ будет защищать свои интересы в случае выхода США из ДОН

23.10.2020, 2:08, Новости дня

Президент Владимир Путин в ходе встречи с участниками клуба «Валдай» дал четко понять, что РФ будет защищать свои интересы в случае выхода США из Договора по открытому небу (ДОН), сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«Мы знаем, к сожалению, что намерения американцев пока обозначены как уже предрешенные – выходить из этого договора (ДОН – прим. ВЗГЛЯД)», – приводит слова замглавы администрации президента РФ ТАСС.

Как отметил пресс-секретарь главы государства, президент РФ в ходе встречи с участниками клуба «Валдай» посетовал на то, что российские власти «так и не поняли до сих пор претензии американской стороны, что же является причиной для подобного решения». «Но факт остается фактом, и, конечно, здесь президент дал четко понять, что РФ будет защищать свои интересы», – подчеркнул Песков.

Он отметил, что президент РФ четко разъяснил позицию Москвы относительно выхода США из ДОН. Речь, в частности, о том, что партнеры Соединенных Штатов по НАТО, оставшиеся в этом соглашении, смогут поставлять информацию американцам, которые из данного договора выйдут. «Это был бы большой ущерб для интересов нашей страны, потому что тогда бы наша страна не могла бы осуществлять соответствующие инспекции над территорией США. Красная линия [президентом РФ по этому вопросу] четко нарисована, [остальное] вопрос переговоров», – сказал пресс-секретарь главы государства.

В четверг президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» прокомментировал предложение европейских стран о том, чтобы РФ оставалась в Договоре по открытому небу после выхода США из соглашения.

Напомним, 21 мая президент США Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона выйти из Договора по открытому небу, позволяющего участникам соглашения совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В письменном заявлении госсекретарь США Майк Помпео пояснил, что решение вступает в силу через шесть месяцев, считая от 22 мая, то есть 22 ноября 2020 года.

Решение Вашингтона в Москве назвали «прискорбным», указав при этом на наличие претензий к Соединенным Штатам в рамках договора, а также предупредив, что в случае возвращения в Договор по открытому небу (ДОН) у Вашингтона возникнут сложности.

Россия, в свою очередь, объявила о намерении следовать «полностью всем правам и обязательствам» в рамках договора, пока соглашение остается в силе. В Москве также предупредили о наличии плана «Б» на случай окончательного выхода США из ДОН.

Кроме того, Москва пообещала ответить на попытки ограничить ее права как участника ДОН.