Мнение: Письмо: “В одну реку дважды”

23.10.2020, 1:05, Разное

Самостоятельно разбирайте.

anemometr

Здравствуйте Эволюция.

Меня зовут Денис, мне 45 лет, руковожу не большой инженерной компанией.

Я совсем недавно открыл для себя, ваш сайт и теперь очень хочу разобраться и решить свою «уникальную» ситуацию. Она очень запутанная и сложная и я нахожусь в состоянии толи с ума сейчас сойду, толи выскочу из этого дефолта и сильнейшей фрустрации. Начну по порядку.

Я в браке в третий раз (хотя в первом гражданском). У меня третья жена (Наташа) и от каждой из жен у меня по замечательной дочке. Старшей почти 20, средней 14, младшей 3. После разводов дочки живут с мамами, но практически каждые выходные приезжают ко мне, я в них «души не чаю». В каждом из браков, после рождения детей, я жил, ставя ребенка выше всего остального. К женам, после рождения детей, находился в небольшом плюсе и главной своей целью считал работой над будущем семьи (подразумевая под этим материальные ценности, хоть и не забывал уделять много времени детям).

В действительности я любил жен, но приоритеты выстраивал совсем не правильно. И каждая из жен, по прошествии нескольких (трех-четырех) лет после рождения детей расставалась со мной. И обе первые жены, после моих последующих браков (через год-два) уже хотели вернуть меня, но я уже вычеркивал их из своей семьи.

Уж насколько я глуп, но даже я с третьего раза понял, что моя модель семьи не правильная, что нужен нормальный компромисс между ребенком и партнером. Но сейчас, когда Наташа выгнала меня и не хочет даже разговаривать о нашем возможном совместном будущем, я впал в огромный минус, значимость ее фигуры увеличилась многократно, что в принципе, как и пред идущие два расставания. Знаю, что она сама сильно переживает разрыв, но пришла к нему осознано и категорично считает, что нельзя входить в одну реку дважды.

Я имею опыт выхода из сложившегося своего состояния – это уход в работу, спорт, путешествия (люблю горы-сноуборд, океан-серф), я понимаю, что, переключившись на другие ресурсы придут новые отношения, но сейчас я больше не хочу идти к новым отношениям, я очень хочу заново завоевать Наташу. С момента расставания прошло почти два месяца. Я ей говорил, что в одну реку можно входить дважды если оба этого захотят, но пытаясь выставить правильно свой локус я не пытаюсь залезть в ее границы и понимаю, что за другого человека я не смогу чего-то решить.

Через неделю после разрыва я попытался донести до Наташи, что я все понял и реально осознал каким я был дураком на букву м, она говорит, что хорошо, что я все это понял, но к сожалению, уже поздно.

На всю эту ситуацию наложилась еще одна, месяц назад мне предъявили обвинение по экономической статье УК и теперь я под подпиской о невыезде до суда. Суд примерно через три месяца, и как я понимаю, со своими проблемами я точно ей не нужен. Я очень постараюсь защититься в суде, настроить свой бизнес для работы без моего участия, заниматься спортом и своим саморазвитием и может тогда, я смогу вновь завоевать ее. Уж тогда-то я предложу ей выйти за меня официально. Но черт возьми, как же мне сейчас хреново.

Сам вижу, что мой рассказ получился очень сумбурным, но главную суть я показал.

На данный момент у меня не получается продумать свои дальнейшие действия для сохранения семьи, как протащить свою фигуру в центр ее поля, и я прошу помощи у Эволюции.