Мнение: Острогожско-Россошанская операция

23.10.2020, 0:40, Разное

Военный историк Алексей Исаев в рамках проекта "Архивная революция" рассказывает об Острогожско-Россошанской операции, а также о Воронежско-Касторненской операции.

– Какие силы задействовало советское командование в Острогожско – Россошанской и Воронежско-Касторненской операциях?

– Какими возможностями для обороны располагали немцы и их союзники в начале 1943 года?

– Как развивалась Острогожско – Россошанская операции?

– Как развивалась Воронежско-Касторненской операции?

– Каковы были итоги операций и потери сторон?

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И еще интересные материалы на историческую тематику.

1. "Миф о трагедии общин"

https://anlazz.livejournal.com/533961.html

Разница тут состоит в том, что – в отличие от «трагедии общин» – это самое непонимание неизбежно устранялось по мере развития модернизации и урбанизации, которая проистекала в стране. Хотя и не так быстро, как хотелось бы. (Самая большая проблема в данном случае состояло в сложности с воспитанием «молодого поколения», на которое просто не хватало ресурсов. Тем не менее, и она прекрасно разрешалась со временем.) Поэтому увеличение числа «общих ресурсов» в советское время – т.е., фактическое движение к коммунизму – было не просто возможно, но и совершенно оправданно. Однако этого не произошло, в том числе, и потому, что в общественном сознани страны к позднесоветскому времени укрепилась огромная уверенность в том, что «общее – это ничье», и что «без хозяина ждет деградация». Причем, укрепилась на основании непонимания указанных выше проблем с адаптацией к модернизации. И поэтому вместо курса на увеличение общего все позднесоветское время явило собой курс на увеличение частного. С соответствующим результатом в виде нарастания процессов деградации. А уже о том, какая деградация началась после перехода к полноценной рыночной экономике, даже говорить нечего. (В том смысле, что, по сравнению с пришедшими «новыми собственниками» все советские несуны и даже реальные воры кажутся просто невидимыми, даже говорить нечего.) Тем не менее, миф о «трагедии общин» сохраняется даже сейчас, более того, он – как уже говорилось – остается одним из определяющих мифов нашего сознания. Определяя ошибочное поведение современных людей – которые до сих пор остаются уверенными в том, что «частное лучше, чем общее». И разумеется, живут от этого все хуже и хуже.

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2. Как Владимир Мединский решил Карла Маркса затмить

https://rusplt.ru/policy/kak-vladimir-medinskii-reshil-5f8da64d.html

Нам действительно необходимо избавится от исторического нигилизма и навязанных Западом вздорных доктрин. Это бесспорно. Но не путем изобретения очередного прочтения триады «самодержавие, православие, народность». Нашему народу необходимо подлинно научное познание истории (не только своей, но и мировой), чтобы на этой основе сознательно, взяв судьбу в свои руки, выстраивать систему общественных отношений, чтобы двигаться вперед, от простого к сложному, от низшего к высшему. Последние 40 лет мы либо шли назад, либо топтались на месте.

Мединский и его оппоненты противоположны в результатах исторического познания, но тождественны в его методологии. Во-первых, в центре исторического познания они ставят факты и явления, во-вторых, они под заведомо известные выводы (у первого — «базовые ценности», а у вторых — «русофобия») подгоняют не только оценки, но и факты. И у Мединского и у исторических нигилистов история — это мозаика заведомо ангажированных выводов, часто не согласующихся друг с другом, базирующихся на специально подобранных под эти выводы исторических источниках.

Если же следовать научному подходу, то история должна стать непротиворечивой системой знаний об ИСТОРИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ, охватывающей жизнь общества в его ГЛАВНОМ, поэтому объясняющей ВСЕ исторические факты. То есть в центре исторического познания стоят не сами по себе факты и явления, не герои, цари, президенты, страна или народ, а исторический процесс — развитие общества.

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3. Кто такой белый офицер?

https://scepsis.net/library/id_3981.html

Честь носила публичный характер: она требовала постоянной демонстрации. Храбрость, браваду должно было выказывать не только (и не столько) на поле брани — скрытых дезертиров, переводящихся в тыл или просто не желающих участвовать в самостоятельной организационной работе, как на первом этапе Гражданской войны, так и под конец, было предостаточно. Если вспомнить наше замечание о том, что между офицерством и обществом пролегала пропасть, то можно понять, почему так важно было «защищать честь» перед лицом «гражданских» — необходимо было указывать им на «их место». Нормой были нападения на людей на улицах, в ресторанах, если пьяный офицер решал, что прохожие или посетители не проявили должного уважения к офицеру/армии/царю:

«В соответствии с приказом командующего Московским военным округом офицеры могли постоянно посещать только дюжину московских ресторанов, среди которых были “Яр”, “Стрельна”, “Максим” и “Прага”. Этот приказ в какой-то мере был продиктован враждебным отношением к офицерам со стороны либеральной части населения, резко возросшим после подавления революции 1905 года. То тут, то там в публичных местах происходили неприятные инциденты, в ходе которых офицерам, чтобы защитить свою честь, приходилось браться за оружие. Иногда сами офицеры провоцировали гражданское население. К примеру, в Санкт-Петербурге бывший офицер моего полка убил в ресторане штатского за то, что тот отказался встать во время исполнения государственного гимна. В результате в ресторанах было запрещено исполнять гимн

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4. Нужна ли России американская модель выборов?

https://rusplt.ru/policy/nuzhna-li-rossii-amerikanskaya-5f80764d.html

Сложившуюся в России политическую систему часто критикуют за отсутствие политической конкуренции. В США политическая конкуренция отсутствует уже сотни лет, так как абсолютно монопольное положение занимают две партии, политика которых отличается только на словах. Но при этом сам выборный политический процесс театрализован до стандартов комедийного шоу. Если бы Трамп и Байден соревновались с Вермином Супримом — политическим фриком, который носит сапог на голове, — особой разницы со стороны бы не наблюдалось. Например, самым обсуждаемым событием на прошедших дебатах кандидатов в вице-президенты стала муха, которая села на Майка Пенса и просидела на его голове две минуты…

С одной стороны, многие обвиняют в превращении американской политики в водевиль персонально Трампа, который ведет себя нарочито скандально а-ля Жириновский. Но, с другой стороны, все, что обнажает своим нахальным поведением Трамп, уже содержалось в американской политической традиции. В этом смысле Трамп просто доводит до абсурда уже сложившуюся в США выборную практику

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5. В Оренбурге открыли памятник убийце Чапаева.

https://orenburg.media/?p=54557

В селе Красное Оренбургской области казаки открыли памятник участнику Первой мировой и Гражданской войн Тимофею Сладкову, отряд которого уничтожил штаб 25-й дивизии вместе с ее командиром Василием Чапаевым.

Бюст открыли 17 октября в приделе храма Вознесения Господня. Инициатива установки памятника Тимофею Сладкову в Первомайском районе принадлежит Уральским (Яицким) казакам. Сам Сладков родился в 1884 году в Уральске, а потому памятник поставили в ближайшем к Уральску населенном пункте. Любопытно, что монумент поставили на улице Чапаева.

П-"Примирение".