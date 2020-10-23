Диетолог Залетова рассказала, как не набрать осенью лишний вес

23.10.2020, 0:17, Разное

Диетолог Татьяна Залетова рассказала, как не набрать вес осенью. Согласно статистике, около 70% россиян поправляются в этот период, поскольку буквально «заедают» плохую погоду.

Из-за наступления холодов у многих пропадает настроение. В этот период происходит активация гиперфагической реакции на стресс, как следствие, человек начинает больше есть. Пища для людей является одним из способов поднятия настроения.

В генах заложен механизм, заставляющий в определенный период экономить еду и одновременно есть ее больше в случае ухудшения погодных условиях. Это связано с тем, что предки не имели неограниченного доступа к теплым помещениям и пище.

Чтобы не допустить набора веса, нужно постоянно прислушиваться к собственному организму. Важно есть только тогда, когда действительно присутствует чувство голода, а не из-за ухудшающегося настроения, пишет радио Sputnik.

Подавать желание постоянного потребления еды поможет интересное хобби. Следует отдать предпочтение тому занятию, которое связано с физической активностью, пишет портал «Слово и дело».