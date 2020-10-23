 

В Москве за сутки умерли 62 пациента с коронавирусом

23.10.2020, 0:08, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умерли 62 пациента с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 62 пациента, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – приводит сообщение представителя оперативного штаба ТАСС.

Общее число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в столице достигло 6249 человек. В штабе напомнили, что при появлении симптомов ОРВИ необходимо оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача.

За минувшие сутки в РФ выявили 15971 случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,4 млн случаев заболевания. Днем ранее в Москве умерли 66 пациентов с коронавирусом. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / В жилом доме в Москве произошел взрыв. Есть пострадавшие

05.10 / Алиев потребовал включить Турцию в процесс урегулирования в Карабахе

23.09 / США отказались считать Лукашенко законно избранным президентом Белоруссии

31.08 / «Только силой» — Трамп назвал «единственный способ» покончить с беспорядками в США

24.07 / Почти две трети американцев боятся говорить что думают

24.09 / Большинство немцев выступают за расследование расизма в рядах полиции

14.08 / Мальта согласилась увеличить налоги на вывоз капитала из России

12.09 / Премьер Дании поддержала новое обсуждение судьбы «Северного потока – 2»

25.08 / Собственники TikTok подали иск на администрацию Трампа

02.07 / США задумались о передаче Киеву оружия на 600 млн долларов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска