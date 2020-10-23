Как выглядит Ад?

23.10.2020, 7:01, Разное

Понятие «ад» пришло в наш обиход из христианства. Но представления о части загробного мира как о месте, где умершие грешники будут испытывать мучения, есть почти во всех крупных религиях и мифологиях мира. Неизвестность того, что ждет за порогом смерти, а главное, полная беспомощность души в посмертии хоть как-то изменить свою участь, пугают каждого. Поэтому люди пытались если не узнать точно, то хотя бы представить, как выглядит преисподняя и что их ждет после смерти.

Первое и, наверное, самое главное описание ада можно найти в Библии. Конечно, там не сказано, как именно он выглядит, но зато эта книга дает нам полное представление о том, что это такое. В Священном Писании сказано, что преисподнюю создал Бог и отправил туда Сатану и его приспешников. Впоследствии Сатана стал забирать туда души грешников с земли.

В христианских трактатах V—VII вв.еков появилось описание первой и самой главной характерной черты ада — огня. Блаженный Августин, один из первых христианских теологов, описал преисподнюю как «настоящий огонь, который будет жечь и мучить тела и души грешников».

У скандинавов ад ледяной, а иудеи представляют его огненным

В 1149 году монах из Ирландии описал ад в своем трактате «Видение Тундала», где главный герой имел возможность при жизни увидеть загробный мир. В своем путешествии по аду герой сочинения видел множество ужасов, чудовищ и огня. Огромные равнины были засыпаны углями, на которых дьяволы жарили тела грешников, а реки, протекающие там, кишели жуткими уродами.

Идея ада не раз использовалась в искусстве. Самые известные литературные произведения, описывающие, как выглядит настоящая преисподняя, — это «Божественная комедия» Данте и «Потерянный рай» Мильтона.

По Данте, ад состоит из девяти кругов

По Данте, ад состоит из девяти кругов, которые уходят все глубже и оканчиваются у центра земли. В первых, самых широких и близких к поверхности кругах, более сносные условия для существования душ. Чем тяжелее грехи, тем на более низкий уровень преисподней попадает душа. В самом низу, в центре ада, находится Сатана. От мира живых преисподнюю отделяет река Ахерон. Пейзажи ада разнообразны — от пустынь и рек с нечистотами до огненной лавы. Чревоугодники мучаются под дождем и градом, люди, при жизни подверженные греху гнева, увязают в болоте, самоубийцы ведут мирное, но беспомощное существование деревьев. Иллюстрации к «Божественной комедии» делали такие прославленные художники, как Гюстав Доре, Сальвадор Дали и Сандро Боттичелли.

Джон Мильтон описывает ад как пылающую вечным огнем пустынную равнину. Действие «Потерянного рая» происходит во времена Адама и Евы, поэтому неизвестно, как бы выглядел мильтоновский ад после того, как в нем стали бы обитать не только демоны, но и грешные души.

Мильтон описывает ад как пылающую вечным огнем пустынную равнину

Конечно, легче понять, как выглядит преисподняя, просто-напросто взглянув на нее. Нет, не самостоятельно, а глазами великих художников. На фреске Луки Синьорелли из цикла «Страшный суд» ад — это вершение судеб грешников.

Самым известным «певцом ада» был и по сей день остается Иероним Босх. В его триптихах ад выписан так детально, что ничего не стоит разглядеть его во всех подробностях. Тут и реки огня, и архаичные постройки, грозящие вот-вот обрушиться на голову грешников, и жуткие мучители-демоны, застывшие на середине метаморфозы от человекоподобного образа до звериного.

Самым известным «певцом ада» был и по сей день остается Иероним Босх

Как истинный сын Возрождения с его любовью к символизму Босх наполнил свои работы двойным, а то и тройным смыслом. Символические детали нагромождаются друг на друга: как только тебе кажется, что ты понял истинную суть произведения, появляется второй, третий ряд подтекстов, и в итоге от этой фантасмагории создается жуткое впечатление полного попрания божественного порядка силами хаоса. Например, в третьей части триптиха «Сад земных наслаждений» музыкальные инструменты, превращенные в орудия пытки, — это символы сладострастия, а волынка, как и другие заостренные предметы на картине, обозначает в средневековом символизме мужское начало.

Естественно, ад для каждого свой, и у всех он разный. Но как бы ни разнились описания преисподней, можно с уверенностью сказать, что это — самое страшное, жуткое место, куда все-таки лучше не попадать.