Таинственно пропавший из парка, а потом вернувшийся огромный валун обрастает загадками

23.10.2020, 6:51, Разное

В октябре прошлого года многие зарубежные и отечественные сайты паранормальных новостей опубликовали заметку о довольно занимательном происшествии: в национальном парке Prescott National Forest (штат Аризона США) пропал огромный валун под названием «Волшебная скала», который был достопримечательностью и даже гордостью заповедника.

Дело в том, что этот камень был своеобразным ориентиром для туристов и даже сотрудников заповедника. Кроме того, валун был изящен сам по себе (сам темного цвета, но с яркими вкраплениями из белого кварца, которые «набрасывали» на него своеобразную картинку-паутинку), а потому на его фоне так любили фотографироваться практически все, кто сюда попадал.

И вот этот камень, весом в тонну с лишнем, вдруг «сбежал». Его исчезновение заметил один из смотрителей парка, который тут же поднял тревогу, а вскоре к этому делу уже подключилась местная полиция, напомнив через прессу, что такие «проделки» влекут за собой штраф в 5 тысяч долларов или полгода тюремного заключения. Стражи порядка были отчего-то убеждены в том, что валун был похищен какими-то шутниками, хотя на «месте преступления» не оказалось ни малейших следов, которые должны бы оставить похитители. Камень словно испарился или мгновенно телепортировался…

До хеллоуинской ночи в полицию так и не поступил ни единый телефонный звонок относительно пропавшей скалы, а уже 1 ноября валун вдруг снова появился в парке. Он вернулся также таинственно, как исчез. Вот что сказала об этом рейнджер парка Сара Клоусон (на снимке) журналистам телеканала CNN:

Мы уже смирились с этой потерей, поскольку надежд на возращение «Волшебной скалы» у нас практически не было. Полиция просто не в силах была найти то, что исчезло мистическим образом: ни следов техники, ни даже малейших признаков того, что камень кто-то поднял, погрузил на что-то и увез. Это все одно, что искать ветер в поле. Но валун также мистически вернулся. Можно предположить что угодно, вплоть до вмешательства инопланетян, но докопаться до истины все равно вряд ли удастся.

Это, например, прекрасно поняли полицейские, которые тут же прекратили дело, облегчённое вздохнув, причем даже не попытавшись ни привлечь кого-то за ложную информацию об исчезновении камня, ни прокомментировать случившееся с точки зрения здравого смысла.

И только исследователи паранормальных явлений тут же выдвинули несколько теорий, по которым камень исчез, а потом вернулся. Вот они:

вполне возможно, что тут замешаны пришельцы, вот только не понятно, зачем им потребовался этот камень, для каких исследований или манипуляций;

камень телепортировался в другое измерение или даже время, что кажется наиболее убедительным, однако опять-таки весьма загадочным является его возвращение, словно этим процессом кто-то руководил свыше;

камень этот может быть разумным, обладающим определенными сверхъестественными возможностями, благодаря которым может перемещаться сам, куда хочет;

мы живем в матрице, а потому в ее работе просто произошел сбой, потом его кто-то исправил – вот и все.

Кстати есть и более невероятные предположения, которые мы упоминать просто не будем.

Но вот прошел месяц с немногим с того момента, как камень вернулся на свое прежнее место, страсти вокруг этого события постепенно улеглись. Но… это касается только журналистов и даже исследователей паранормальных явлений, но не самих работников парка Prescott National Forest. Дело в том, что с тех пор рейнджеры заповедника стали замечать, что валун изменился. Не внешне, конечно, а вот внутреннее его содержание, если можно так выразиться, преобразилось.

В чем это конкретно выражается, сказать толком никто из сотрудников заповедника не может, но камень действительно стал как будто «живым». Может, действительно его похищали инопланетяне, чтобы сделать из этого валуна какой-то неведомый нам прибор или робот? То есть «Волшебная скала» обрастает новыми загадками, она действительно становится «волшебной». Интересно, ученые мужи додумаются исследовать этот удивительный камушек?..