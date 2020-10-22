В работе Twitter произошел глобальный сбой

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22.10.2020, 23:48, Новости дня

В работе социальной сети Twitter произошел глобальный сбой, свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Наиболее активно о неполадках сообщают в США, Малайзии и Бразилии. Жалоб от пользователей из РФ не поступало. По информации сервиса, большая часть пользователей (66%) жалуется на сбои в работе сайта. Еще около 21% испытывают проблемы с приложением для устройств iPhone и iPad, у 12% возникли проблемы со входом в учетную запись, передает ТАСС.

Напомним, последний глобальный сбой в работе Twitter произошел 16 октября. Кроме того, 14 октября глобальный сбой случился в работе социальных сетей Facebook и Instagram, а 7 октября неполадки наблюдались в работе видеохостинга YouTube.

Напомним также, в апреле 2019 года Госдума одобрила в основном чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета. Документ направлен на защиту устойчивой работы интернета в РФ в случае возникновения угрозы его функционирования из-за рубежа.



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