В Кремле анонсировали непростые переговоры с США о продлении СНВ-3

22.10.2020, 23:48, Новости дня

В ближайшие дни состоятся непростые контакты экспертов из РФ и США о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«Предстоят очень непростые контакты в самые ближайшие дни на экспертном уровне с тем, чтобы зафиксировать договоренность о продлении. И по уровням, и по всему, и по заморозке [количества ядерных боезарядов] будут говорить там», – приводит слова Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь президента назвал эту тему «чрезвычайно сложной в плане огромного количества серьезнейших разногласий между Москвой и Вашингтоном» , призвав своих собеседников не допускать высказываний, дающих «пищу для неправильных пониманий».

Ранее в СМИ появились сведения о готовности США к продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) в случае заморозки общего числа имеющихся ядерных боеголовок. В связи с этим председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала Соединенные Штаты не выдвигать неприемлемых для РФ условий по продлению СНВ-3.

16 октября президент РФ Владимир Путин предложил «продлить действующий договор без всяких условий хотя бы на год, с тем чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам».

После этого МИД России предложил США продлить ДСНВ на один год. В этом случае РФ выразила готовность «вместе с США взять на себя политическое обязательство о том, чтобы «заморозить» на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов».

Однако США потребовали доказательств заморозки ядерного арсенала России, отказавшись продлевать СНВ-3 без дополнительных условий. В связи с этим в МИД РФ констатировали неготовность США к продлению СНВ-3. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Москва не цепляется за ДСНВ, безопасность РФ от отсутствия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений не пострадает.