 

NASA установит на Луне ядерный реактор

22.10.2020, 23:45, Новости дня

Перспективы колонизации Луны обретают все более реальные очертания. В NASA сообщили о планах установить на спутнике Земли ядерный реактор, который должен обеспечить электроэнергией поселения колонизаторов.

Планы создания энергетической инфраструктуры на Луне озвучил директор американского аэрокосмического агентства Джим Брайденстайн. По его словам, астронавты США вернутся на Луну и создадут там условия для жизни людей.

Энергосистему, в том числе и атомный реактор, создают в сотрудничестве с министерством энергетики Соединенных Штатов. Также, по мнению Брайденстайна, такие реакторы понадобятся для осуществления марсианских миссий. Вероятно, на их основе будут созданы эффективные силовые установки для космических кораблей.



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