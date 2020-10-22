Космический зонд BepiColombo пролетел вблизи поверхности Венеры

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22.10.2020, 23:45, Новости дня

Как сообщили в Европейском космическом агентстве, челнок, запущенный в рамках миссии BepiColombo, приблизился на рекордно малое расстояние к Венере. Он пролетел над поверхностью соседней планеты на высоте всего-то 10,7 тысячи километров.

Миссия осуществляется EKA совместно с японским аэрокосмическим агентством JAXA. Ее целью является Меркурий. Но по пути к самой близкой от Солнца планете нужно пересечь орбиту Венеры.

Исследователи космоса решили использовать уникальную возможность и спланировали полет так, чтобы зонд пролетел как можно ближе к нашей малоизученной соседке. Полученные данные будут использованы в научных целях, поясняют специалисты. Ими поделятся с коллегами из других стран.



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