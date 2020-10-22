 

Россия удваивает скорость передачи данных между спутниками

22.10.2020, 23:45, Новости дня

Представители российского космического холдинга РКС сообщили о разработке новых универсальных радиолиний, которые значительно улучшат связь с космическими спутниками.

Стандарт будет применен для аппаратов нового поколения. Скорость передачи данных составит в нем 2,5 Гбит/с, что вдвое больше, чем на используемых в данный момент каналах.

Также будут улучшены низкоскоростные каналы связи. В новых радиолиниях речь идет о 30 Мбит/с. Кажется, что это немного. Но показатель на самом деле впятеро выше, чем сейчас. Кроме того, результатом изменений станет снижение энергопотребления систем связи, утверждают эксперты. Расходы на содержание данной инфраструктуры также уменьшатся, и для каждого спутника не придется разрабатывать отдельный канал.



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