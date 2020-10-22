 

Малышева назвала продукты-спасение от тяжелой формы COVID-19

22.10.2020, 23:43, Разное

Знаменитая врач и телеведущая Елена Малышева напоминает, что в этом человеку могут помочь полезные продукты. Доктор убеждена, что если они и не спасут от заражения, то уж точно помогут предотвратить тяжелое течение заболевания. Об этом она рассказала в четверг в своем инстаграм-аккаунте.

Коронавирус в России сегодня требует от граждан придерживаться определенного рациона. В него Малышева советует включить три “суперпродукта” с высоким содержанием витамина D, селена и цинка. Специалист напомнила, что дефицит этих веществ зачастую приводит к тяжелой форме COVID-19.

Этими продуктами Елена Малышева считает печень трески, устрицы и бразильский орех. Телеврач отметила, что в печени трески содержится наибольшее количество витамина D, а сырые устрицы богаты цинком, который препятствует распространению коронавируса в клетках. Бразильский орех, в свою очередь, улучшает работу клеток организма, питающихся частицами вируса, а также уменьшает вероятность возникновения тромбов в сосудах, передает РИА “ФАН”.

Ранее Малышева также предостерегла россиян от чрезмерного употребления яиц. Несмотря на то, что яйца очень полезны, они почти противопоказаны страдающим атеросклерозом. Содержащиеся в них вещества могут повысить риск возникновения тромбов в артериях, а также инфаркта.



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