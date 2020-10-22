Лучшие вакцины от гриппа в 2020 году

22.10.2020, 23:40, Разное



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Какие вакцины доступны в России?

В 2020 году в нашей стране кампания по вакцинации началась 1 сентября. Она будет проходить всю осень, но привиться можно и позднее — зимой. Главное, чтобы нужную вакцину можно было найти в клиниках, городских или частных.

Сейчас россиянам доступны как отечественные, так и импортные вакцинные препараты. Все они отличаются по составу: количеству антигенов, наличию адъювантов (то есть усилителей иммунного ответа) и консервантов.

Из чего состоят вакцины против гриппа

Для изготовления вакцин ученые выращивают вирусы гриппа в куриных яйцах или клеточных культурах. Затем вирусы выделяют и очищают. Очищенные и инактивированные вирусы или их отдельные части (фрагменты убитого вируса или поверхностные вирусные антигены — гемагглютинин и нейраминидаза) — это основная составляющая большинства видов прививок против гриппа. Гораздо реже в основе гриппозных вакцин лежит живой, ослабленный вирус. В этом случае прививка делается не в плечо, а интраназально. В вакцинах могут содержаться также антибиотики, консерванты и вещества, усиливающие воздействие вакцин на иммунитет (адъюванты). Какие-то производители обходятся без последних. С подробной информацией о составе можно ознакомиться в инструкциях к препаратам.

Для здорового человека разницы в вакцинах нет. Врачи советуют обращать внимание в первую очередь на валентность препарата, то есть на количество штаммов вируса гриппа, от которых он будет защищать. Лучшими считаются четырехвалентные (или квадривалентные) вакцины. Они содержат четыре штамма вируса гриппа: два штамма вируса типа А и два — типа В.

Второй момент — это количество вирусных антигенов в дозе вакцины. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует производителям включать в препараты не менее 15 мкг антигена (гемагглютинина) каждого штамма вируса. Именно такое количество приводит к формированию иммунной системой наилучшей защиты.

Важно!

Идея о том, что прививка от гриппа заражает человека вирусом, неверна. Вакцинация — это способ тренировки организма перед встречей с настоящим патогеном. К тому же сейчас используют инактивированные вакцины, которые не содержат живого вируса. Живые гриппозные вакцины, которые могут вызывать симптомы вируса гриппа после их введения, сегодня практически не используются.

Как и где привиться

Прививку от гриппа в РФ можно сделать бесплатно в поликлиниках по месту жительства, детских садах, школах и колледжах или за деньги в частных медицинских учреждениях. В Москве организуют также мобильные пункты для вакцинации, которые устанавливают возле метро или на многолюдных улицах.

Для того, чтобы получить вакцину, следует записаться к врачу-терапевту, иметь при себе паспорт и полис ОМС. На месте нужно будет подписать медицинское согласие на прививку. Перед прививкой можно и нужно спрашивать врача о доступных вакцинах и о разнице между ними. Врач подскажет и поможет выбрать. После вакцинации пациенту выдают прививочный сертификат, где указаны дата прививки и название вакцины.

Обратите внимание, что у вакцинации против гриппа есть ряд абсолютных (аллергия на яичный белок, сильные реакции на предыдущие дозы вакцины) и временных противопоказаний. При наличии обострившегося хронического заболевания (например, диабета, астмы), при ОРВИ, кишечных инфекциях или сильной сезонной аллергии прививку не делают. После выздоровления или в период ремиссии хронического заболевания прививаться от гриппа можно.

«Среди тех, кому нельзя ставить прививку против гриппа:

люди с аллергией на яичный белок (при производстве многих противогриппозных вакцин используют куриные эмбрионы);

люди с сильными реакциями и поствакцинальными осложнениями после введения предыдущих доз вакцины. Это достаточно редкое явление, однако при наличии негативных реакций на первую дозу вакцины в дальнейшем этот препарат использовать не рекомендуют».

Екатерина Степанова, к.м.н., врач-инфекционист

Какие вакцины обычно можно встретить в поликлинике?

В поликлиниках используют трехкомпонентные препараты отечественного производства «Совигрипп» (производитель — филиал АО НПО «Микроген») и «Гриппол плюс» (производитель — НПО «Петровакс Фарм»). Это инактивированные вакцины, они не содержат живого вируса.

«Совигрипп» — трехкомпонентная субъединичная вакцина. Защищает от трех штаммов вируса, которые рекомендованы ВОЗ:

подтипа А(Н1N1) и подтипа А(Н3N2) (антиген в количестве 5 мкг для каждого штамма);

типа В (антиген в количестве 11 мкг).

Выпускается в двух формах: с консервантом (тиомерсал) и без консерванта. Содержит адъювант – совидон. Минимальный возраст вакцинации — 6 месяцев (версия без консерванта).

«Гриппол плюс» — трехвалентная инактивированная субъединичная адъювантная вакцина. Она содержит 5 мкг антигенов вируса гриппа трех штаммов, которые рекомендованы ВОЗ (два штамма типа А (Н1N1 и Н3N2) и один штамм типа В).

Адъювант в вакцине «Гриппол плюс» – полиоксидоний. Препарат не содержит консервантов. Минимальный возраст вакцинации — 6 месяцев.

Другие вакцины российского производства

В списке вакцин против гриппа в России, присутствуют и другие отечественные препараты: «Ультрикс» (трехвалентная), «Ультрикс Кварди» (четырехвалентная) и «Флю-М» (трехвалентная сплит-вакцина). «Ультрикс» производит биофармацевтическая компания «Форт», которой владеют госкорпорация Ростех (через холдинг «Нацимбио») и компания Marathon Group. «Флю-М» — препарат Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток.

Импортные лучше отечественных?

В состав всех сезонных вакцин против гриппа входят одни и те же штаммы вируса. ВОЗ ежегодно оценивает распространение диких вирусов и на основе прогнозов о том, какие штаммы будут наиболее активно атаковать людей в течение грядущего сезона, дает рекомендации по составу препаратов.

Лучшими вакцинами признаются четырехвалентные. Они защищают сразу от двух штаммов вируса типа А и двух — типа В. Врачи считают такие препараты более полноценными и при выборе между трехвалентной зарубежной и четырехвалентной российской советуют применять последнюю. В то же время часто доверие специалистов к российским вакцинам оказывается ниже, чем к зарубежным. Большую роль в этом играют ограниченные данные клинических исследований, подтверждающих эффективность отдельных российских вакцин, а также низкое содержание антигенов в некоторых отечественных препаратах.

Препараты в порядке убывания предпочтений (начиная с самых лучших)

Ваксигрип. Защищает от трех штаммов гриппа (трехвалентная), содержит по 15 мкг антигенов, разрешена с возраста 6 месяцев.

Ультрикс Квадри. Единственная российская четырехвалентная (это лучше трехвалентной) вакцина, содержащая по 15 мкг антигенов, разрешена с 6 лет.

Ультрикс. Российская вакцина, содержит по 15 мкг антигенов, защищает от трех штаммов. Разрешена с 6 месяцев.

Флю-М. Подобна Ультрикс, но разрешена с 18 лет.

Далее следуют вакцины с содержанием антигенов менее 15 мкг:

Гриппол Квадривалент. Четырехвалентная российская вакцина, содержит по 5 мкг антигенов, разрешена с 18 лет.

Гриппол плюс и Совигрипп. Трехвалентные, российские вакцины, содержат по 5 мкг антигенов, разрешены с 6 месяцев.

Сергей Бутрий, педиатр

Отдельно стоит сказать об использовании в составе некоторых российских вакцин адъювантов, эффективность которых до сих пор оспаривается. Среди них:

полиоксидоний (бромид азоксимера), входит в состав вакцины “Гриппол плюс” и представляет собой синтетический иммуномодулятор,

совидон, входит в состав вакцины “Совигрипп”.

О разнице между отечественными и зарубежными вакцинами и мнениях экспертов на этот счет читайте также в нашем материале «Надо ли ждать импортную вакцину от гриппа или прививаться российской?»

При этом не стоит забывать, что любая вакцина защищает лучше, чем её отсутствие. Особенно вакцинация важна для тех, кто находится в группе риска: беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями (сердца и легких, астма, диабет), раковые больные, СПИД и ВИЧ инфицированные. Такие люди и болеют чаще, и переносят болезнь тяжелее.

Все ли вакцины соответствуют рекомендациям ВОЗ?

Рекомендации ВОЗ по наличию определенных штаммов вируса гриппа в вакцине соблюдают все производители. ВОЗ предоставляет фармацевтическим компаниям реагенты, которые позволяют определить количество произведенного вируса и дозу вакцины в упаковке.

Но далее каждая страна устанавливает свои требования к составу вакцин. Некоторые производители используют менее 15 мкг антигена каждого штамма вируса (хотя ВОЗ рекомендует не менее 15 мкг), но добавляют адъюванты, которые усиливают иммунный ответ организма. Достоверных подтвержденных данных о пользе или вреде многих таких иммуномодуляторов пока нет. В РФ требования к вакцинам против гриппа устанавливает Минздрав.

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Лучшие отечественные

Лучшими отечественными препаратами считаются четырехкомпонентный «Ультрикс Квадри» и трехкомпонентные, но содержащие 15 мкг антигенов «Ультрикс» и «Флю-М».

Ультрикс кварди

Среди характеристик:

Производитель — биофармацевтическая компания «Форт».

Четырехкомпонентная виросомальная (на базе сплит-вакцины). Содержит по 15 мкг антигенов вируса гриппа каждого штамма, который рекомендован ВОЗ.

Не содержит консервантов и адъювантов.

Минимальный возраст вакцинации — 6 лет.

Можно купить в аптеках или найти в частных клиниках. Средняя цена – 1700 рублей.

Ультрикс

Среди характеристик:

Производитель — биофармацевтическая компания «Форт».

Трехкомпонентная виросомальная (на базе сплит-вакцины). Содержит по 15 мкг антигенов вируса гриппа трех штаммов, которые рекомендованы ВОЗ (два штамма типа А (Н1N1 и Н3N2) и один штамм вируса типа В).

Выпускается в двух формах: с консервантом (мертиолят) и без консерванта. Не содержит адъювантов.

Минимальный возраст вакцинации — 6 месяцев (версия без консерванта).

Доступна бесплатно. Средняя цена — 500 рублей.

Флю-М

Среди характеристик:

Производитель — Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток.

Трехкомпонентная сплит-вакцина. Содержит по 15 мкг антигенов вируса гриппа трех штаммов, которые рекомендованы ВОЗ (два штамма типа А (Н1N1 и Н3N2) и один штамм типа В).

Консервант – тиомерсал (мертиолят). Не содержит адъювантов.

Минимальный возраст вакцинации — 18 лет.

Можно купить в аптеках или найти в частных клиниках. Средняя цена – 3500 рублей.

Лучшие импортные

Импортные вакцины на российском рынке в сезоне 2020–2021 представлены двумя препаратами: французским «Ваксигрипп» и голландским «Инфлювак». По данным РБК, в аптеках их ожидают в середине октября — начале ноября.

Ваксигрипп

Среди характеристик:

Производитель SANOFI PASTEUR, S.A., Франция.

Четырехвалентная гриппозная инактивированная сплит-вакцина.

Содержит по 15 мкг антигенов вируса гриппа каждого штамма, который рекомендован ВОЗ.

Не содержит адъювантов и консервантов.

Минимальный возраст вакцинации — от 6 месяцев.

Инфлювак

Среди характеристик:

Производитель Abbott, Нидерланды.

Четырехвалентная субъединичная инактивированная.

Содержит по 15 мкг антигенов вируса гриппа каждого штамма, который рекомендован ВОЗ.

Не содержит адъювантов и консервантов.

Минимальный возраст вакцинации — от 6 месяцев.

Какие вакцины лучше для детей?

Вакцины для детей не отличаются от вакцин для взрослых. Но у некоторых препаратов есть ограничение по минимальному возрасту. Для детей нужно выбирать те, в инструкции к которым указан возраст с 6 месяцев.

Детям в возрасте от полугода и до 2 лет (а в случае, если прививка делается впервые — до 9 лет) вводится половинная доза противогриппозной вакцины. Вторая доза рекомендована для введения спустя 4 недели, так как она увеличивает эффективность иммунизации.

Заключение

ВОЗ рекомендует производителям включать в препараты не менее 15 мкг антигена (гемагглютинина) каждого штамма вируса. Но лучшей прививкой врачи признают все же ту, которая защищает от большего количества штаммов. На сегодняшний день — это четырехвалентные вакцины, которые эффективны от двух штаммов вируса типа А и двух штаммов вируса типа В. В поликлиниках прививают отечественными трехвалентными «Грипполом плюс» и «Совигриппом». Российская четырехвалентная вакцина «Ультрикс Квадри» должна быть доступна в частных клиниках.

Все вакцины обязательно включают штаммы вируса гриппа, которые ВОЗ объявил наиболее опасными в текущем сезоне. Адъювантов не содержат только четыре из всех доступных в настоящее время российским гражданам препаратов: отечественные «Ультрикс» («Ультрикс Квадри») и «Флю-М» и импортные «Ваксигрипп» и «Инфлювак».