Развод Собчак – Личное мнение

22.10.2020, 23:35, Разное

У меня нет ни малейших сомнений, что Ксения Собчак любит свою личинку режиссёра.

Ну, как любит? Как умеет любить избалованная, некрасивая, истеричная женщина в возрасте.



Фото: Соцсети

Ксения Собчак и Богомолов разведутся. Нет, никаких сенсаций не будет. Я просто хочу кое-что объяснить вам.

Отчаявшись найти приличного мужа — из чиновников или олигархов — Ксюшка согласилась на Виторгана. Да, не Янковский, но всё же артист. Максим — это был лучший из возможных вариантов.

По факту — все мы того Масика видели, правда? Типичный оладух. Ленивый. Неповоротливый. Не пробивной. Не очень умный, а Ксюше важен ум — сама-то глупа, но хочет казаться думающей интеллигенцией.

Унылый муж может отморозить бабу с амбициями очень быстро. Что и случилось, когда подвернулся Богомолов.

Налёт ума, как цыганское золото на кирпиче, присутствует. Видимость интеллектуала — очков не хватает, а так любит умничать. Надо брать, решила Ксюшка, и прикладывает теперь неуёмную свою энергию, чтобы сделать из никого публичную личность.

Беда в том, что ничем хорошим это тоже не закончится. Объясню, почему.

У Богомолова есть один серьёзнейший недостаток — в нём нет брутальности. Мало того, что неумён, не талантлив, так и подраться даже не может. Ему Масик — в нос, а он признания делает, что не умеет драться.

Какой бы лошадью ни выглядела Ксюшка, внутри неё всё равно есть женщина. Скрюченная, атрофированная карлица, но инстинкт быть рядом с сильным мужчиной, есть и у неё.

Ответьте честно, зайки, смогли бы быть с человеком, который говорит, что не умеет драться?

Смогли бы. Но перестали бы уважать его моментально. Вот и Ксюша, возомнившая, что любит Богомолова, уже его презирает. Правда, пока не осознала этого.

И драться он не умеет, и карьеру делает ему она.

Чем, по факту, Богомолов лучше тюфяка Масика? С точки зрения женских инстинктов, он ещё хуже.

Очень быстро женские инстинкты берут своё. Особенно, когда их обладательница не отягощена умом.

Я ошибаюсь, кто-то скажет? Когда лошадка взбрыкнёт — вопрос времени. Как быстро это случится? Я даю 2-3 года. Или вы считаете, что от собственной невостребованности будет терпеть и пытаться сделать режиссёра из личинки всю жизнь?