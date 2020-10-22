Развод Собчак – Личное мнение
22.10.2020, 23:35, Разное
У меня нет ни малейших сомнений, что Ксения Собчак любит свою личинку режиссёра.
Ну, как любит? Как умеет любить избалованная, некрасивая, истеричная женщина в возрасте.
Фото: Соцсети
Ксения Собчак и Богомолов разведутся. Нет, никаких сенсаций не будет. Я просто хочу кое-что объяснить вам.
Отчаявшись найти приличного мужа — из чиновников или олигархов — Ксюшка согласилась на Виторгана. Да, не Янковский, но всё же артист. Максим — это был лучший из возможных вариантов.
По факту — все мы того Масика видели, правда? Типичный оладух. Ленивый. Неповоротливый. Не пробивной. Не очень умный, а Ксюше важен ум — сама-то глупа, но хочет казаться думающей интеллигенцией.
Унылый муж может отморозить бабу с амбициями очень быстро. Что и случилось, когда подвернулся Богомолов.
Налёт ума, как цыганское золото на кирпиче, присутствует. Видимость интеллектуала — очков не хватает, а так любит умничать. Надо брать, решила Ксюшка, и прикладывает теперь неуёмную свою энергию, чтобы сделать из никого публичную личность.
Беда в том, что ничем хорошим это тоже не закончится. Объясню, почему.
У Богомолова есть один серьёзнейший недостаток — в нём нет брутальности. Мало того, что неумён, не талантлив, так и подраться даже не может. Ему Масик — в нос, а он признания делает, что не умеет драться.
Какой бы лошадью ни выглядела Ксюшка, внутри неё всё равно есть женщина. Скрюченная, атрофированная карлица, но инстинкт быть рядом с сильным мужчиной, есть и у неё.
Ответьте честно, зайки, смогли бы быть с человеком, который говорит, что не умеет драться?
Смогли бы. Но перестали бы уважать его моментально. Вот и Ксюша, возомнившая, что любит Богомолова, уже его презирает. Правда, пока не осознала этого.
И драться он не умеет, и карьеру делает ему она.
Чем, по факту, Богомолов лучше тюфяка Масика? С точки зрения женских инстинктов, он ещё хуже.
Очень быстро женские инстинкты берут своё. Особенно, когда их обладательница не отягощена умом.
Я ошибаюсь, кто-то скажет? Когда лошадка взбрыкнёт — вопрос времени. Как быстро это случится? Я даю 2-3 года. Или вы считаете, что от собственной невостребованности будет терпеть и пытаться сделать режиссёра из личинки всю жизнь?
Источник: Лена Миро
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