“Шортики покороче”: Катерина Шпица в соблазнительном наряде поразмышляла о киноискусстве

22.10.2020, 23:17, Разное

Популярная актриса Катерина Шпица разместила на своей странице в Instagram фотоснимок в соблазнительном наряде, который сопроводила откровениями о недавно увиденном кинофильме. Публикация знаменитости вызвала массу восторженных отзывов от подписчиков.

Темой для обсуждения красавицы стал вышедший недавно в прокат кинофильм “Глубже!”, снятый режиссером Михаилом Сегалом. По словам Катерины Шпицы, киноработа в комедийном стиле получилась действительно удачной – как в плане режиссерского замысла, так и в плане мастерской игры актеров. Стоит отметить, что комментарии артистки о фильме были очень искренними и эмоциональными. К слову, хозяйка аккаунта настоятельно рекомендовала фолловерам в ближайшее время оценить упомянутое ей произведение искусства лично. Однако главным украшением публикации все же можно считать очаровательный образ самой Шпицы на размещенном в микроблоге фото. На нем, в частности, она предстала в тонкой полупрозрачной блузке с голубыми и бордовыми узорами и коротких кожаных шортах коричневого цвета, открывающих взору зрителя соблазнительные бедра красотки. Впрочем, актриса еще в начале своего обзора упомянула, что снимок является лишь “приложением” к киноанонсу. “Личное фото только повод. Шортики покороче специально для этого случая”, – отметила она.

Часть подписчиков прислушалась к рекомендациям Катерины Шпицы и заявили, что планируют обязательно посмотреть анонсированный ей кинофильм. Большинство же поклонников предпочли выразить свой восторг внешностью любимицы, отметив в комментариях её стройное тело и подобранный со вкусом наряд.