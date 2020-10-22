Муфтий Дамаска убит при теракте

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22.10.2020, 23:08, Новости дня

Муфтий Дамаска и Риф Дамаска шейх Аднан Аль-Афюни убит в результате теракта в сирийской столице, сообщил директор департамента министерства вакуфов по Дамаску и Риф Дамаску шейх Хадзер Шахрур. Agence France-Presse уточняет, что речь идет о взрыве бомбы.

Отвечая на вопрос о деталях произошедшего, собеседник Хадзер Шахрур сообщил, что «взрывное устройство было установлено в машине Аль-Афюни». Оно было приведено в действие напротив мечети Аль-Сахара в городе Кудсия в пригороде Дамаска», – приводит его слова РИА «Новости».

«Шейх Аль-Афюни погиб как мученик, защищая свою родину, таков террор», – добавил Шахрур.

Министерство вакуфов опубликовало коммюнике на своей электронной странице, в котором почтили память погибшего муфтия и подтвердили, что муфтий погиб при подрыве его машины в городе Кудсия.



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