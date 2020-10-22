Москва допустила возможность отказа от заморозки ядерных арсеналов

22.10.2020, 23:08, Новости дня

Россия может пересмотреть сделанное США предложение о заморозке ядерных арсеналов на один год для проведения переговоров о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), сообщил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

Российский дипломат подчеркнул, что в Москве «проявили гибкость, согласившись на продление договора на один год». «Мы сказали: «Окей, заморозка, ну давайте», – сказал замглавы МИД России. При этом Рябков заметил, что «обстоятельства меняются». «И совершенно не правы те, в том числе в сообществе американских политологов, которые говорят, что после заявления МИД РФ концепция согласия Москвы на заморозку останется на столе. Кто сказал? Это совершенно не факт. Мы будем заново оценивать в зависимости от того, как себя будут вести американцы», – приводит слова замминистра иностранных дел ТАСС.

Ранее в СМИ появились сведения о готовности США к продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) в случае заморозки общего числа имеющихся ядерных боеголовок. В связи с этим председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала Соединенные Штаты не выдвигать неприемлемых для РФ условий по продлению СНВ-3.

16 октября президент РФ Владимир Путин предложил «продлить действующий договор без всяких условий хотя бы на год, с тем чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам».

После этого МИД России предложил США продлить ДСНВ на один год. В этом случае РФ выразила готовность «вместе с США взять на себя политическое обязательство о том, чтобы «заморозить» на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов».

Однако США потребовали доказательств заморозки ядерного арсенала России, отказавшись продлевать СНВ-3 без дополнительных условий. В связи с этим в МИД РФ констатировали неготовность США к продлению СНВ-3.