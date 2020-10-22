Мнение: Игра: психолог и клиент

22.10.2020, 23:05, Разное

Технические правила игры те же, что и всегда. Если вы не играли, посмотрите по тегу Игра.

Начинающий ветку копирует имя и фразу персонажа полностью. Это формулировка запроса к психологу.

Остальные в подветках отвечают ему за психолога.

Психолог условный. Любой, но стремимся все-таки сделать хорошего психолога.

А вот клиенты буду разными. Рапан, рыба, нерыба и рыбак.

1. Костя (рапан): “Что со мной не так? Красив, умен, деньги есть, а влюбиться не могу. 36-й год пошел, мама плачет, что внуков не увидит, все друзья женаты, а мне даже жить вместе с женщиной никогда не хотелось”.

2. Анна (рыба): “С молодым человеком у нас конфликт интересов. Он домашний, хочет, чтобы я пекла пироги и гладила ему рубашки. А я хочу ходить в кино, в кафе, гулять. Я инфантильна?”

3. Даша (нерыба): “Мы расстались два месяца назад, теперь он хочет возобновить отношения, ждет меня с букетами, пишет каждый день… Чувства к нему еще есть, но не могу понять, стоит ли давать им волю”.

4. Миша (рыбак): “Поссорился с девушкой, начал с досады отношения с другой. Неожиданно она оказалась очень классная. Теперь я не могу понять, к кому чувства больше и какой сделать выбор. Обе любимые, обе мне дороги. Но обманывать ни одну не хочу, хочу выбрать одну”.