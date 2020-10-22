Ученые создали способную убивать вирусы маску

22.10.2020, 22:53, Разное

Ученые из Массачусетского технологического института создали уникальную маску, которая способна убивать вирусы. Она имеет нагревающуюся медную сетку.

Обычные маски и респираторы способны только защитить человека от инфицирования. Новое средство, в свою очередь, может убить инфекцию за счет специальной медной сетки. Авторы научной работы еще в начале пандемии начали собирать сведения о медицинских масках, но никакой вариант, который мог уничтожить вирус, они не нашли.

В ходе проведения экспериментов исследователи поняли, что лучшим элементом для убивания инфекции является нагревательный элемент. Посредством математического моделирования они вычислили необходимый диапазон температур, требуемый для данного процесса. Оказалось, что уменьшить концентрацию вирусов в зависимости от размера маски может показатель в 90 градусов по Цельсию.

Вышеназванная температура достигается путем пропуска через медную сетку толщиной 0,1 миллиметра электрического тока или же термоэлектрического нагревателя. Первые прототипы получили 9-вольтовые батареи. За счет них маска нагревается в течение нескольких часов, к тому же охлаждается воздух, поступающий снаружи ко рту и носу.