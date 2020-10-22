Мнение: С учителем из Франции оказалось не всё так просто

22.10.2020, 22:50, Разное

Вчера в Сорбонне при участии президента Франции Эммануэля Макрона прошла церемония прощания с убитым учителем Самюэлем Пати. Лидер страны произнёс траурную речь, посмертно представил к высшей государственной награде, а скорбящие, само собой, скорбели. «Ушёл из жизни национальный герой, жертва террора», – шептались между собой французы, половина из которых, я уверен, не знают ни имени погибшего, ни всех обстоятельств преступления.

Официальная причина жестокого убийства звучит следующим образом: преподаватель Пати показал на уроке свободы слова скандальные на всю Францию карикатуры Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда 2008 года. Вот, собственно, как выглядит изображение:

Что касается Charlie Hebdo, то в редакции журнала не так давно произошёл теракт из-за, не удивляйтесь, их карикатур. «Мы никогда не сдадимся», – сообщает радостно главред.

Но вернёмся к уроку свободы слова. После случившегося отец одной из учениц (девочка пожаловалась отцу на столь возмутительное поведение учителя) и радикальный исламист по совместительству – Абдельхаким Сефриуи – выпустил фетву (решение, вынесенное богословом на основе принципов ислама) против Пати. Неизвестно, о каком наказании шла речь, но конкретно на убийство решился 18-летний Абдулах Анзоров – уроженец Москвы и, внимание, этнический чеченец, который жил во Франции с двух лет. С убитым Анзоров никак не связан.

Что стало известно после преступления? Глава антитеррористической прокуратуры внезапно заявил, что изначально Франция вообще не хотела предоставлять убежище семье Анзоровых (дело было аж в 2008 году), а за сводной сестрой убийцы спецслужбы следили давно, ведь та четыре года назад присоединилась к ИГИЛ (*организация, запрещённая в РФ). Но и это не всё.

В рамках расследования убийства Пати, проводимого той же антитеррористической прокуратурой, было задержано 16 человек, девять из которых вскоре отпустили. Судьба остальных же оказалась весьма примечательной- все так или иначе имеют нездоровые наклонности. Под «нездоровыми» я имею в виду, например, тягу к холодному оружию или к всё тем же запрещённым организациям.

Ну и в заключение: соучастниками преступника теперь официально считаются и члены семьи (о радикализме которых нет никакой информации), и двое подростков, которые по своей глупости предоставили Анзорову информацию о преподавателе за деньги (мало ли, какие там личные счёты у пацана с учителем). Дело закроют, пацана объявят террористом, Пати нарекут святым, а всех неугодных французские власти раскидают по миру. На днях, например, глава МВД Франции уже планирует посетить Россию. За религиозный сепаратизм «перетереть», так сказать.

Всего депортировать решили 231 человек. Ну, хоть повод нашёлся. Странно это всё в общем.