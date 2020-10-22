 

В Карабахе заявили об уничтожении турецкого беспилотника

22.10.2020, 22:48, Новости дня

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявили об уничтожении турецкого беспилотника в зоне конфликта.

«Силы противовоздушной обороны Армии обороны (Карабаха – прим. ВЗГЛЯД) уничтожили очередной беспилотник «Байрактар» (беспилотник – прим. ВЗГЛЯД) турецкого производства», – говорится в Telegram-канале официального Инфоцентра НКР. Кроме того, на канале опубликованы фотографии уничтоженного БПЛА.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан понес большие потери в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе и теперь вынужден задействовать последние резервы.

Накануне Анкара допустила отправку вооруженных сил Турции в Карабах по просьбе Баку.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

После этого Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия. Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.



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