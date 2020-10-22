Путин объяснил бредовость санкций против Крыма

22.10.2020, 22:48, Новости дня

Санкции, введенные против крымчан, которых на западе считают «жертвами аннексии», являются бредом и чушью, сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

«Вводят санкции против крымчан: если это «аннексия» – значит, они жертвы? За что же против них вводят санкции? А если они проголосовали, значит, это проявление демократии. Как же можно наказывать за демократию? Бред, чушь собачья. Но это происходит», – передает слова Путина ТАСС.

Путин также прокомментировал заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о том, что Турция не признает присоединение Крыма Россией и продолжит поддерживать его территориальную целостность как части Украины.

По словам российского лидера, мнения Москвы и Анкары часто не совпадают. «Мы знаем позицию Европы, США. Они все вроде демократы такие записные, а то, что проведен референдум народом Крыма – это высшая степень проявления демократии, то, что народ пришел, проголосовал – это никого не интересует», – сказал Путин.

Глава государства выразил мнение, что с российской стороны необходимо настойчиво работать со всеми, набираться терпения и доказывать, что эта позиция является правильной и будет отстаиваться. Если по какому-то вопросу подходы не совпадают, надо искать компромисс.

«По ситуации на Южном Кавказе все-таки наши позиции не совпадают, потому что мы полагаем, что все-таки решать спорные вопросы подобного рода нужно не с помощью силы, с помощью оружия, а в дипломатическом ключе, за столом переговоров. Конечно, можно сказать, что уже 30 лет идут переговоры, а толку никакого нет. Ну что ж, это, на мой взгляд, не значит, что нужно начать стрелять», – подчеркнул Путин.

Президент отмечал, что позиция президента Турции по Крыму не важна, интересы РФ надежно защищены.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.