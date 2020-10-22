Биотехнолог объяснил, почему некоторые люди не заражаются коронавирусом

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22.10.2020, 22:48, Новости дня

Обладатель медали «За труд во имя жизни», кандидат наук по специальности биохимия, биотехнолог Илья Духовлинов объяснил, чем отличается организм человека, который не может заразиться коронавирусом, от обычного.

«Среди популяции людей могут быть такие индивидуумы, которые действительно могут противостоять вирусу. За это отвечает определенная группа генов, определенные аллельные формы которых предполагают то, что вирусная инфекция будет очень легко протекать, либо не сможет вообще развиться в организме», – рассказал ученый в интервью газете ВЗГЛЯД.

«Я буду проводить некую аналогию с ВИЧ, потому что там уже проблема существует десятилетиями, и она глубоко исследована. Есть люди, которых ВИЧ просто не инфицирует. Это происходит потому, что у этих людей вирусу не удается проникнуть внутрь клеток. То есть для того, чтобы вирус вошел в человека, ему нужно использовать специальную структуру, специальный рецептор. А у некоторой доли населения эти рецепторы отсутствуют или имеют изменения, поэтому, когда ВИЧ попадает к ним в организм, он не может «зацепиться» и просто «соскальзывает» по клетке, не проникая в нее. То же самое может быть и с коронавирусом», – объяснил Духовлинов.

Он отметил, что человек, устойчивый к коронавирусу, пока не найден, однако в теории ученые подтвердили такую возможность и в настоящее время занимаются ее изучением. «Я думаю, что когда такой человек будет найден, а я уверен, что он будет найден, то это будет достаточно интересно и важно. Сейчас мы хотим расширить это наблюдение и понимаем, что нужно ввести генетическое тестирование таких людей, которые не заболевают, потому что это может иметь большое практическое значение. У нас уже даже есть несколько кандидатур, но нам нужно завершить геномное изучение этих людей», – добавил он.



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