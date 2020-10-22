Мнение: Сноуден может бессрочно жить в России

22.10.2020, 22:40, Разное

Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России.

Он бы и рад куда-то уехать, но в большинстве других стран велика вероятность, что его там или выдадут или похитят для вывоза на территорию США. Поэтому, несмотря на то, что Сноудену далеко не все нравится в России, жить в России ему предстоит еще долго.

Есть конечно вариант, что Трамп после выборов помилует его (как и Ассанжа). В США существует серьезная медийная кампания в поддержку этого решения. В принципе, если Трамп выборы проиграет, то ему терять особо нечего и он конечно может подмахнуть такую бумагу, которая снимет со Сноудена и Ассанжа основные обвинения (но даже в этом случае это не гарантирует их от преследования со стороны ЦРУ и АНБ).

Ну а если не подпишет, то при Байдене, Сноуден точно никуда из России не денется. Ну а в то, что спецслужбы США простят когда-нибудь Сноудена за то, что он раскрыл их грязные секреты, не верится от слова совсем.