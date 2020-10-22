Путин спрогнозировал развитие политической системы России

22.10.2020, 22:39, Новости дня

Президент Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» спрогнозировал дальнейшее развитие политической системы России.

«Мы развиваем российскую политическую систему и будем это делать дальше, предоставляя возможность всем политическим силам, серьезным, искренним патриотично ориентированным работать в рамках действующего закона», – приводит слова Путина ТАСС.

При этом глава государства выразил надежду на то, что с людьми, представляющими в стране несистемную оппозицию, «может быть, что-то произойдет, какая-то трансформация, и они тоже превратятся в людей, которые занимаются реальной политикой, а не просто шумят на улице».

Президент указал и на то, что «всякая неформальная оппозиция есть во многих европейских странах и в США. «В США много партий, но там две партии доминируют на политической сцене и все. Да и то, смотрите, что на улицах происходит», – добавил Путин.

Напомним, 14 октября президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о Государственном совете, который определяет его статус, порядок формирования и полномочия. Законопроект впервые раскрывает понятие единой системы публичной власти.

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