Названы факторы тяжести второй волны коронавируса

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22.10.2020, 22:17, Разное

Эксперт Лариса Попович пояснила о факторах тяжести второй волны распространения коронавируса. Она зависит, прежде всего, от иммунного статуса граждан, их поведения и погодных условий.
В вопросе распространения заболевания играет роль мутации вируса. К тому же иммунный статус у граждан РФ уже подорван, поскольку многие стараются сидеть дома. Предугадать, как будут развиваться события с COVID-19, пока не возможно.

По словам Попович, при небольшой минусовой температуре и значительной влажности хорошо сохраняются любые виды ОРВИ. Активный период их распространения длится с октября до конца зимы.

Иммунный статус можно укрепить физической активностью, сбалансированным питанием, солнечным светом, прогулками на свежем воздухе. У людей, которые соблюдали самоизоляцию, оказалось подорвано психоэмоциональное состояние. В связи с этим на сегодняшний день необходимо очень аккуратно вводить ограничительные меры, пишет портал «РИА Новости».



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