Мнение: Агрессивная конкуренция, США против Хуавэя и сокращение расходов на армию

22.10.2020, 22:15, Разное

1. Читатели указали на приятную новость. Американские власти официально призывают своих союзников «агрессивно конкурировать» с Россией, потому что Россия «возрождается», нарушая при этом американские правила и американский порядок:

https://olegmakarenko.ru/1980155.html?thread=771886843#t771886843

https://ria.ru/20201020/konkurentsiya-1580730184.html

США и союзники должны агрессивно конкурировать с Россией во всех частях мира и готовиться к худшему, заявил во вторник глава Пентагона Марк Эспер.

“Раз это соревнование мировых держав, то это имеет глобальный характер. Мы видим, как Россия и Китай действуют в Америках, Африке, на Ближнем Востоке, в Арктике и Антарктике. Мы должны конкурировать, мы должны конкурировать агрессивно. Все мы вместе. И если сдерживание не сработает, то мы должны быть готовы к худшему”, — сказал он, выступая в Атлантическом совете.

По его словам, никто не ожидал, что после развала Советского Союза придется снова иметь дело с возрождающейся Россией.

При этом Эспер отметил, что надо сохранять линии связи с Россией и Китаем, чтобы избежать ошибок или недопонимания.

“Мы не стремимся вступить в конфликт ни с одной из этих стран. Мы не стремимся ограничивать Китай. Мы хотим, чтобы это был мирный подъем, в рамках международных правил, международного порядка, норм, которые давали нам выгоды десятилетиями. А сейчас обе страны нарушают их на постоянной основе. И мы должны выступить и защищать эту систему”, — сказал Эспер.

По его словам, надо искать сферы взаимодействия и работать с Россией и КНР.

“Где можем мы должны конкурировать, а если необходимо — противостоять. Это просто мир, в котором мы живем, и мы должны быть готовы к худшему. А быть готовыми к худшему означает усиливать наших союзников, заводить партнеров, укреплять наши возможности, инвестируя в коллективную безопасность”, — добавил министр обороны.

Обратите внимание, что американец выступает в поддержку «международных правил, международного порядка, норм, которые давали нам выгоды десятилетиями». Понятное дело, США стремятся создавать и поддерживать только те правила, которые выгодны им самим, и только тогда, когда они работают в их пользу.

Если США поставляют в Европу дорогой и неэкологичный сланцевый газ — это правильно. Если Россия поставляет дешёвый и экологичный трубопроводный — это неправильно. Такая свобода конкуренции США невыгодна.

Если США начинают войны на Ближнем Востоке — это правильно. Если Россия вмешивается в уже идущие войны с целью уничтожения террористов и установления мира — это неправильно. Такая борьба с террором и такой мир США не нужны.

Если американские политики, СМИ и морпехи в соцсетях вмешиваются в выборы в других странах — это правильно. Если же российские СМИ позволяют себе давать оценки ситуации в США, а россияне в качестве хобби и для тренировки английского языка пишут американцам, что думают про их политиков — это неправильно. Такая свобода слова США совершенно не устраивает.

2. Когда угрозы и давление не срабатывают, американцы раскрывают свой кошелёк:

https://lenta.ru/news/2020/10/21/brazil/

Власти США пообещали Бразилии выделить миллиард долларов на закупку телекоммуникационного оборудования для развития сетей связи 5G. Однако деньги страна получит только в том случае, если подпишет контракты с конкурентами китайского телекоммуникационного гиганта Huawei, сообщает CNBC.

Подписанный меморандум стал продолжением многочисленных атак Вашингтона на Huawei по всему миру. Если Бразилия примет условия США, для китайской компании это станет чувствительным ударом из-за размеров рынка.

Ранее Австралия, Япония и Великобритания заблокировали развитие собственный сетей 5G с помощью китайской компании. Накануне об отказе использовать оборудование Huawei для построения инфраструктуры объявила Швеция.

США считают Huawei угрозой национальной безопасности и обвиняют ее как в воровстве технологий, так и в сборе личных данных пользователей по всему миру в интересах китайского правительства. В связи с этим представители Вашингтона пытаются убедить своих партнеров отказаться от построения критической инфраструктуры на основе ее технологий.

3. Российский Минфин считает необходимым сократить расходы на армию:

https://lenta.ru/news/2020/10/20/socr/

…ведомство предложило оптимизировать расходы российской армии. Среди прочего, в подготовленном плане значится сокращение каждого десятого военнослужащего. Издание подсчитало, что в случае принятия плана будут ликвидированы порядка 100 тысяч должностей, не связанных с выполнением боевых задач.

Также Минфин предлагает увеличить сроки носки вещевого имущества или заменить его выдачу денежной компенсацией и обеспечивать питание контрактников только во время боевого дежурства и на полевых выходах.

Еще одной возможностью сэкономить ведомство видит увеличение срока выслуги, необходимого для начисления пенсии. Сейчас он составляет 20 лет с учетом учебы в военном вузе, Минфин предлагает увеличить срок до 25 лет без учета учебы. При этом документ содержит предложение исключить из законодательства норму о ежегодном увеличении военной пенсии на два процента сверх уровня инфляции.

Минобороны, само собой, против данной инициативы. Кто прав, пока что неясно. Реформа армии, проведённая десять лет назад, также была связана с сокращениями и с аутсорсингом небоевых задач, но была при этом признана успешной. Где предел, за которым сокращения начнут понижать боеспособность наших вооружённых сил, мы не знаем.