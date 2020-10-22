Эксперты раскритиковали испытания вакцин против коронавируса

22.10.2020, 21:53, Разное

Эксперты из Университета Мэриленда и British Medical Journal раскритиковали испытания вакцин против коронавируса, которые проводятся в настоящее время. По их словам, ни одно из них не предназначено для того, чтобы выяснить, снижается ли риск попадания пациента в больницу. К тому же не оценивается статистика летальных исходов и проводимая интенсивная терапия.

На третьей стадии клинических испытаний нужно выявить эффективность вакцины, установить, что она является безопасной для пациентов. Действенность лекарственного препарата оценивается, когда вне зависимости от тяжести заболевания у участников экспериментов наблюдается 150-160 случаев симптоматического протекания коронавируса.

Отмечается, что в популяции испытуемых редко кого-то госпитализируют или же среди них фиксируются летальные исходы. Эксперты убеждены, что нельзя оценить статистические значимые различия, если в исследовании принимают участие 30 тысяч человек. Испытание вакцины не позволяет узнать, способен ли препарат снижать смертность или же предотвращать инфицирование контактных с пациентом лиц.

Специалисты считают, что для повышения информативности необходимо значительно увеличить число участников, а также длительность непосредственных испытаний. К тому же в них должен быть задействован большой процент пожилых людей, а именно они в случае с COVID-19 входят в группу риска.