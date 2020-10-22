 

“Меня не колышет”: Путин отреагировал на санкции

22.10.2020, 21:43, Разное

По словам политика, обвинения западных стран и санкции против окружения его не задевают. Как отметил президент, он при осуществлении своих полномочий является функцией по обеспечению интересов российского народа. “Меня это не колышет”, – заявил Владимир Путин.

Напомним, всем, кто попал под санкции, запрещен въезд на территорию ЕС и даже транзит через эти страны. Также активы и средства, находящиеся в банках и на европейских счетах, замораживаются.

Во время беседы с журналистами Владимир Путин заявил, что Россия не против расследования ситуации, которая сложилась вокруг Алексея Навального. Президент отметил, что западные партнеры отказываются предоставить нашим правоохранительным органам данные, официально подтверждающие факт отравления оппозиционера. И только на основании официальных бумаг и биологического материала российские правоохранители имеют право возбуждать уголовное дело.

Политик добавил, что если бы власти России действительно бы хотели отравить блогера, то вряд ли бы выпустили на лечение. По словам Владимира Путина, он лично поспособствовал переправке Алексея Навального в Германию, как только к нему обратила супруга “фигуранта”. Президент сразу же обратился в Генпрокуратуру с просьбой уточнить возможность отъезда оппозиционера.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08 / Ученые выявили предотвращающий клеточное старение фермент

14.09 / Артем Богач вручил картину знаменитого художника участнице конкурса красоты Анастасии Божковой

10.10 / Вторая реновационная

30.09 / Ученые: Простуда способна защитить от коронавируса

10.08 / Эксперт о ситуации в Белоруссии: Хороших новостей для Лукашенко нет

04.10 / Жители Копейска избили депутата, читавшего лекцию о бодипозитиве

10.09 / Лукашенко высказался о политическом кризисе в Белоруссии: Такое случилось впервые в истории

13.07 / Сирота и блогер из Санкт-Петербурга Максим Данилов готовится опубликовать книгу о своей жизни

20.10 / Страшное ДТП в Петрозаводске сняли на видео

18.09 / Елизавета Арзамасова удивила фанатов алым комбинезоном с глубоким декольте

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска