Так держать, Паулинка! – Личное мнение
22.10.2020, 21:30, Разное
Сегодня похоронили маму Фёдора Бондарчука Ирину Скобцеву. Горевать тут особо нечего: человек прожил 93 года. Прожил хорошо: в комфорте, достатке, известности.
Давайте не будем выражать фальшивое сочувствие родным и близким Скобцевой, обсуждая её похороны, а правильно расставим акценты на этом событии.
На похоронах не было Светки Бондарчук. А, собственно, почему?
Паулинка не пустила!
Ну, что я могу сказать: всё правильно она сделала, умничка.
Блёклая, примитивная Светка надристала блёклый, примитивный пост в Эскортограме по случаю смерти бывшей свекрови:
Ирина Константиновна была удивительной женщиной, которая останется в наших сердцах навсегда.
Прочитав это, я прям представила, как, узнав о том, что мама Феди умерла, Светка вздохнула, позвонила бывшему выразить сочувствие, не дозвонилась, а через час села ужинать со своим питомцем.
После второго бокала питомец вытворил что-то смешное, Светка, уже напрочь забыв о бывшей свекрови, весело рассмеялась. Не судите строго: беззаботная женщина в состоянии лёгкого алкогольного опьянения и в климаксе — что с неё взять?
Затем Светка всё-таки вспомнила, что бабуля-то умерла, и по-быстренькому наклепала дежурный постик.
Во-первых, с Федей надо поддерживать дружеские отношения: Светке же нужно как-то кормить своего питомца. Корм покупает Федя.
Во-вторых, смерть — хороший контент для Эскортограма, набирает и лайки, и комментарии сочувствующих, которые, впрочем, в процессе их написания жрут пасту с морепродуктами или картошку с салом, в зависимости от их финансового положения.
В общем, таких, как Светка, нужно держать подальше от семьи. Её можно позвать в караоке, но на похоронах она неуместна. Притащит своего дурацкого Серёжу, глупую собаку, забудется и заржёт. Юбку опять-же не вспомнит надеть.
В общем, молодец, Паулинка. Так держать! И когда помрёт Федя — Светку тоже не пускай. Даже если будет очень проситься.
К чему это я? Ах, да: а вам кто больше нравится — Светка или Паулинка? Почему? Какой типаж вам ближе?
Источник: Лена Миро
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