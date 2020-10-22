 

Так держать, Паулинка! – Личное мнение

22.10.2020, 21:30, Разное

Сегодня похоронили маму Фёдора Бондарчука Ирину Скобцеву. Горевать тут особо нечего: человек прожил 93 года. Прожил хорошо: в комфорте, достатке, известности.

Давайте не будем выражать фальшивое сочувствие родным и близким Скобцевой, обсуждая её похороны, а правильно расставим акценты на этом событии.

На похоронах не было Светки Бондарчук. А, собственно, почему?

Паулинка не пустила!

Ну, что я могу сказать: всё правильно она сделала, умничка.

Блёклая, примитивная Светка надристала блёклый, примитивный пост в Эскортограме по случаю смерти бывшей свекрови:

Ирина Константиновна была удивительной женщиной, которая останется в наших сердцах навсегда.

Прочитав это, я прям представила, как, узнав о том, что мама Феди умерла, Светка вздохнула, позвонила бывшему выразить сочувствие, не дозвонилась, а через час села ужинать со своим питомцем.

После второго бокала питомец вытворил что-то смешное, Светка, уже напрочь забыв о бывшей свекрови, весело рассмеялась. Не судите строго: беззаботная женщина в состоянии лёгкого алкогольного опьянения и в климаксе — что с неё взять?

Затем Светка всё-таки вспомнила, что бабуля-то умерла, и по-быстренькому наклепала дежурный постик.

Во-первых, с Федей надо поддерживать дружеские отношения: Светке же нужно как-то кормить своего питомца. Корм покупает Федя.

 Во-вторых, смерть — хороший контент для Эскортограма, набирает и лайки, и комментарии сочувствующих, которые, впрочем, в процессе их написания жрут пасту с морепродуктами или картошку с салом, в зависимости от их финансового положения.

В общем, таких, как Светка, нужно держать подальше от семьи. Её можно позвать в караоке, но на похоронах она неуместна. Притащит своего дурацкого Серёжу, глупую собаку, забудется и заржёт. Юбку опять-же не вспомнит надеть.

В общем, молодец, Паулинка. Так держать! И когда помрёт Федя — Светку тоже не пускай. Даже если будет очень проситься.

К чему это я? Ах, да: а вам кто больше нравится — Светка или Паулинка? Почему? Какой типаж вам ближе?

Источник: Лена Миро



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