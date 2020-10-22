 

Полиция заинтересовалась информацией о раздаче отравленных масок в Подмосковье

22.10.2020, 21:23, Разное

В Управлении МВД по Московской области назвали ложными сообщения о мошенниках, раздающих отравленные защитные маски жителям региона. Представители полиции отметили, что авторы таких заявлений не указывали источник информации и конкретные места происшествия.

Некоторые пользователи Сети утверждали, что злоумышленники раздавали маски хозяевам квартир под видом волонтеров, после чего те теряли сознание, а преступники совершали грабежи. Правоохранители подчеркнули, что распространителям фейков грозит административная ответственность, сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”.



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