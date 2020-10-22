Рэпер T-killah рассказал об истинной причине развода Бузовой и Тарасова

22.10.2020, 21:17, Разное

Популярный рэп-исполнитель T-killah недавно дал интервью одной из передач в Сети, в котором прокомментировал свое видение причин развода отечественных знаменитостей – певицы Ольги Бузовой и футболиста Дмитрия Тарасова. По убеждению рэпера, расставание произошло из-за бытовых нюансов.

Как пояснил T-killah ведущей передачи “Алена, блин!”, выходящей на YouTube канале, в определенный момент в отношениях звезд наступил некий диссонанс на бытовом уровне. В частности, Дмитрий Тарасов все больше стремился к спокойной семейной жизни, а вот Ольга Бузова, в свою очередь, своим приоритетом все же ставила развитие собственной карьеры в шоу-бизнесе. “Они просто в какой-то момент разошлись. Как говорится – от любви до ненависти один шаг”, – предположил рэпер. Примечательно, что, несмотря на крепкие дружеские отношения с исполнительницей, после расставания звездной пары певец в итоге более тесное общение продолжил с Тарасовым. При этом причиной такого решения стало то, что T-killah почувствовал большую близость жизненных принципов с футболистом. “Играть на два фронта я не хотел, тут нужно было уже выбирать”, – резюмировал он.

Кроме того, рэп-исполнитель прокомментировал слухи, приписывающие ему наличие романтических отношений с Бузовой. Упомянутые домыслы певец опроверг, заявив при этом, что максимум, что между ними было, – поцелуй на съемках одного из совместных клипов. Об этом сообщает Newinform.com.