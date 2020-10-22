“Не хочет ни с кем разговаривать”: Продюсер рассказал о состоянии пропавшего певца Андрея Губина

22.10.2020, 21:17, Разное

Продюсер Андрея Губина Тарас Ващишин пояснил о состоянии певца. Некоторое время назад он перестал выходить из дома и отвечать на звонки. По-прежнему знаменитость ни с кем не хочет общаться.

По словам продюсера, у Губина есть полное право так делать. Ни с кем не общаться личный выбор звезды 90-х годов. Артист хочет просто отдохнуть, при этом спасать его и как-то помогать не требуется. Губин устал от внимания, поэтому планирует насладиться тишиной. Ващишин поддерживает отношения с певцом, и заявляет, что у него нет никаких проблем.

На данном этапе не осуществляется запись нового альбома, пока происходит этап подготовки к данному процессу. Губин не передумал выпускать пластинку, но в данном вопросе многое зависит от него.

Напомним, что три месяца назад исполнитель перестал появляться на публике. Знакомые Губина начали бить тревогу по этому поводу. Сам же музыкант предпочитает вести затворнический образ жизни