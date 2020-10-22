 

“Не хочет ни с кем разговаривать”: Продюсер рассказал о состоянии пропавшего певца Андрея Губина

22.10.2020, 21:17, Разное

Продюсер Андрея Губина Тарас Ващишин пояснил о состоянии певца. Некоторое время назад он перестал выходить из дома и отвечать на звонки. По-прежнему знаменитость ни с кем не хочет общаться.
По словам продюсера, у Губина есть полное право так делать. Ни с кем не общаться личный выбор звезды 90-х годов. Артист хочет просто отдохнуть, при этом спасать его и как-то помогать не требуется. Губин устал от внимания, поэтому планирует насладиться тишиной. Ващишин поддерживает отношения с певцом, и заявляет, что у него нет никаких проблем.

На данном этапе не осуществляется запись нового альбома, пока происходит этап подготовки к данному процессу. Губин не передумал выпускать пластинку, но в данном вопросе многое зависит от него.

Напомним, что три месяца назад исполнитель перестал появляться на публике. Знакомые Губина начали бить тревогу по этому поводу. Сам же музыкант предпочитает вести затворнический образ жизни



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.09 / Мнение: Вот какие уроды так поступают с животными?

06.10 / Приостановка бесплатного проезда, электронные билеты, штрафы — новые ограничения в Москве

23.09 / Мнение: В любой аптеке…

02.09 / Володин поручил проработать вопрос ускоренного расселения ветхого жилья

06.09 / Мнение: Зоошизы и человеконенавистничества пост.

15.09 / Актриса Анастасия Заворотнюк может вернуться в ситком «Моя прекрасная няня»

07.07 / Мнение: Реальный МРОТ в Европе

07.07 / Минивэн LADA Largus оказался самым популярным в сегменте

25.06 / Доктор Комаровский дал необычный совет по защите от жары

10.08 / Лукашенко сравнил протестующих белорусов с овцами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска