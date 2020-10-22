 

В Голливуде не могут начать съёмки исторического фильма из-за отказа афроамериканцев играть Гитлера

22.10.2020, 21:02, Разное

Режиссёр Кристофер Нолан, снимающий историческую драму «Третий рейх», пожаловался на невозможность набрать актёрский состав из-за ограничений, введённых Американской киноакадемией. Так, согласно текущим правилам, чтобы картина могла претендовать на «Оскар» в номинации «Лучший фильм» одну из главных ролей должен исполнять представитель национальных или ЛГБТ-меньшинств.

«Честно говоря, я очень удивлён сложившейся ситуации. Обычно афроамериканцы жалуются, что их не берут на главные роли, хотя в моих фильмах такого никогда не было. Сейчас же я звоню им и уговариваю. Не помогают даже заверения, что они будут номинантами на лучшую мужскую роль. Уилл Смит, Дензэл Вашингтон, Мартин Лоуренс — все отказываются. Я позвонил Моргану Фримену и пытался убедить его. Говорю, Морган, вы с Гитлером так похожи, он ненавидел русских и ты тоже их недолюбливаешь. Убедить не смог, теперь съёмки под угрозой, а лента обещала быть кассовой», — посетовал Нолан.

Свою позицию относительно фильма и роли Гитлера пояснили в Гильдии актёров-афроамериканцев.

«Мы не против участия афроамериканцев в историческом фильме о Третьем рейхе, но если нам предложат роль угнетённых, например, в Освенциме. При нынешнем сюжете наше участие в фильме в роли Гитлера невозможно. Это выглядит как провокация. Афроамериканцев хотят обвинить в зверствах нацистов», — прокомментировала позицию организации президент гильдии Александрия Окасио-Кортес.

Продюсеры фильма взяли двухнедельный перерыв для выхода из сложившейся ситуации. Им предстоит решить, взять на роль Гитлера представителя другого нацменьшинства или внести правки в сценарий.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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