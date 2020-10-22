Личное: “От чувства ответственности уйти не могу”

22.10.2020, 21:00, Разное

Вот это тоже самостоятельно попробуйте.

melli_vora

Здравствуйте, уважаемая Эволюция,

Пишу Вам письмо про свой семейный дефолт.

Мне 36, с женой ровесники. С самого начала брак был больше по расчёту, но поначалу жили приемлемо, я минусовал. Двое детей родились. Я побольше вкладываю в финансы, жена – в хозяйство, но и всё делаю: чиню, убираю, с детьми сижу, играю, уроки делаю. Готовлю только плохо.

С годами общение с женой становилось всё тяжелее. Хозяева мы примерно одинаковые, но если у неё что прольётся – я молчу. Если у меня – тут же мне замечания и выговоры. Куплю домой продукты – молоко не той фирмы, у сметаны срок годности не тот, гречку надо было 400 грамм а не 800. И так во всём. Я же не люблю такое. Обычно пару замечаний терплю, потом взрываюсь. Ссоримся, договариваемся что больше так не будет, а через три дня опять. Я много раз хотел уйти, но детей оставить не могу. Ревут, не отпускают. Жена ко мне относится как к собственности – “я тебя не отпускаю, ты бесстыжий, бессовестный”. Понятно, что о любви речи нет с её стороны. За все годы не нашёл способа остановить её замечания. Сразу осаживать – не помогает, начинает ссору. Терпеть – она продолжает всё сильнее докапываться. Вкладываться ещё больше – тоже нет, она как старуха с корытом, если что-то сверх обычного принести/сделать, она тут же “а вот ещё ты вот что сделай…”

Жена последние года три увлеклась одним восточным учением. Сидит за компьютером весь вечер и полночи, книги, форумы, семинары-вебинары, встаёт из-за него только сварить и детей покормить. Я не против, душевной близости у нас никогда не было. В общем, как-то живём, хотя и со ссорами.

Дело вот в чём. Я хотел всегда большую семью, хотя бы трёх детей, финансы позволяют хоть пять. Жена не очень. Дети уже подросли, я всегда ей говорил – давай третьего. Жена тянула, давай ещё год да ещё год. А сейчас сказала, мол, я старая, больная, рожать больше не буду. У ней есть некоторые проблемы со здоровьем, на мой взгляд не очень серьёзные, с такими вполне рожают (конечно, мне легко говорить, это не моё здоровье). Сам же вижу, что ей неохота с лялькой сидеть, лучше на семинары ездить.

Если бы была любовь, я бы ничего. Если бы пилила, но семья большая, тоже бы потерпел. А так чувствую, что жизнь просираю, а она одна. И что жена не очень любит, понимаю, сама давит на ответственность, но ушла бы не колеблясь, если бы ей это было выгодно. А ей выгоднее, что я дома на привязи. У меня нет иллюзий насчёт беззаботной жизни после развода, вполне готов к тому, что с другими отношения тоже нелегко будет строить, а может и одному пожить придётся. Но от ответственности своей уйти не могу. Тяжело, что будут подлецом считать, дети страдать будут. Ещё кучу собственности записал на совместное имущество, несколько квартир на преизрядную сумму. Но это пусть, всё равно детям достанется как помрём, а от вины не могу уйти.

Читаю вот письмо у Вас про Жорика (https://evo-lutio.livejournal.com/406329.html). Умом всё понимаю, но сколько ни читаю, от чувства ответственности уйти не могу. Ждать, пока дети подрастут, но до скольки лет? 12, 15, 18? Или мне жить как живу?