СМИ США признали безоговорочную победу России в борьбе за Арктику

22.10.2020, 20:53, Разное

Журналисты издания The National Interest признали безоговорочную победу РФ в борьбе за Арктику и призвали Вашингтон сотрудничать с Москвой в этом регионе. В противном случае США не сможет противостоять даже Китаю.

В настоящий момент Арктика является территорией неформально подконтрольной России. Всё дело в наличии у этой страны внушительного количества атомных ледоколов, способных противостоять сложным метеоусловиям и льдам. В свою очередь США пока не способно конкурировать с Москвой в этом вопросе и Арктика, с её богатыми ресурсами, остаётся для Вашингтона недоступной. Несмотря на это, как отметили в иностранном издании, Соединённые Штаты пытаются сосредоточиться именно на этом регионе и не приемлют военных манёвров со стороны России. Подобные претензии, уверены обозреватели из США, беспочвенны, так как 53% территории РФ находится возле Арктического побережья и поэтому укрепление военной мощи вполне логично и оправдано.

В завершении журналисты призывают США отказаться от своей принципиальной позиции по Арктике и признать превосходство РФ с их ледоколами. Это откроет множество путей для сотрудничества, ведь оно необходимо Вашингтону, если они не хотят проигрывать Китаю. В свою очередь КНР уже протестировали свой ледокол «Снежный дракон» и намерены дальше развивать это направление. Именно поэтому США необходимо, как и прежде, считать Арктику нейтральной территорией и развивать сотрудничество в этом регионе даже несмотря на другие политические противостояния, пишет интернет-издание «ПолитЭксперт» со ссылкой на TNI.