Вернувшуюся в блонд Ольгу Бузову сравнили с трансвиститом

22.10.2020, 20:53, Разное

Певицу и ведущую Ольгу Бузову сравнили с трансвиститом после того, как она предстала с белыми волосами на новом фото. Не многие оценили преображение теледивы.

Бузова в ленте Instagram поделилась новым снимком. Она сообщила, что фотография была сделана на съемочной площадке. Знаменитость предстала в обтягивающем наряде с ярким макияжем. В глаза всем бросились ее длинные светлые волосы. В комментариях к посту ведущая «Дома-2» поинтересовалась, нужно ли ей снова вернуть белый цвет волос.

В комментариях подписчики призвали Бузову не возвращаться в блонд. Они отметили, что с темным цветом волос артистка выглядит намного лучше. Некоторые же сразу обратили внимание, что на фото ведущая предстала в парике. Среди подписчиков нашлись и те, кто сравнил Ольгу Бузову с мужчиной, переодетым в женщину. Сама же артистка никак не ответила на негативные комментарии.

Напомним, что впервые на телеэкранах Бузова появилась именно с белым цветом волос. Она перекрасилась в темный сразу после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым.