 

Вернувшуюся в блонд Ольгу Бузову сравнили с трансвиститом

22.10.2020, 20:53, Разное

Певицу и ведущую Ольгу Бузову сравнили с трансвиститом после того, как она предстала с белыми волосами на новом фото. Не многие оценили преображение теледивы.
Бузова в ленте Instagram поделилась новым снимком. Она сообщила, что фотография была сделана на съемочной площадке. Знаменитость предстала в обтягивающем наряде с ярким макияжем. В глаза всем бросились ее длинные светлые волосы. В комментариях к посту ведущая «Дома-2» поинтересовалась, нужно ли ей снова вернуть белый цвет волос.

В комментариях подписчики призвали Бузову не возвращаться в блонд. Они отметили, что с темным цветом волос артистка выглядит намного лучше. Некоторые же сразу обратили внимание, что на фото ведущая предстала в парике. Среди подписчиков нашлись и те, кто сравнил Ольгу Бузову с мужчиной, переодетым в женщину. Сама же артистка никак не ответила на негативные комментарии.

Напомним, что впервые на телеэкранах Бузова появилась именно с белым цветом волос. Она перекрасилась в темный сразу после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / Мнение: Психологическая война Дракона

07.08 / Переход к схеме “летающее крыло” в развитии боевой авиации имеет существенные недостатки

15.09 / Мнение: Дед пытался выбросить внука из окна

07.09 / Мнение: О том, как в России скрывают смерти от коронавируса

03.09 / Мнение: Перестановки в силовом блоке Белоруссии

19.09 / Простила и висит – Личное мнение

19.10 / Мнение: Протесты в Сантьяго. 19.10.2020

29.09 / Мнение: Письмо: “Душно”

28.07 / Опрос: «Пьяная погань» не впечатлила

21.08 / Мнение: О реальном диагнозе Навального – кто скрывает правду

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска