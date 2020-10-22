Мнение: А также всем маскобесам

22.10.2020, 20:40, Разное



Известное фото – в маске один Песков. Он, как мы знаем, в итоге и заболел.

И опять – Федор Кузнецов! Напомню – это тот самый человек, о котором я уже писал два раза, семья которого перенесла тяжелейший удар ковида: его жена Ольга, учительница в школе, в результате умерла, он сам и его сын 21 года попали в реанимацию и лежали “на кислороде”, на сегодня оба из реанимации выписаны, но у Федора поражены 75% легких, а у его сына – 50%.

Тем не менее мужественный Федор, за исключением самых тяжелых дней, старается вести свой блог в фейсбуке и описывать обстоятельства своей болезни. Не зря – интерес он вызывает немалый (только этот мой пост с цитатой из его блога прочитали почти 60 тысяч раз – цифра для ЖЖ фантастическая). И вот очередной его пост – с весьма, надо сказать, неожиданной информацией для всех сторонников “масочного режима”.

“А также всем маскобесам. Мой сын с марта везде ходил в респираторе N95. Я ходил в общественные места (магазины и тд) с маской. Моя супруга везде ходила либо в N95 либо в целлулоидной маске. Но против диверсии Собянина с открытием школ в сентябре все наши N95 оказались бессильны. И жуткая трагедия моей семьи – целиком заслуга этой когалымской мрази, которая, как известно, сама маски не носит”.

(если что, я не разделяю мыслей Федора по поводу закрытия школ – на мой взгляд, их закрытие – ошибка)

Меж тем в интернете уже полно сообщений, что “масочно-перчаточный террор” в московском транспорте разворачивается на полную, так как московским полицейским наконец спустили ПЛАН, так называемый “план по протоколам”. Полицейские уже массово хватают людей, тащат их в тесные метрополитеновские закутки и там – естественно, без соблюдения каких бы то ни было “противоэпидемических мер” – составляют протоколы о нарушениях масочно-перчаточного режима и выдают квитанции на оплату штрафа в 5 тысяч рублей. Собственно, информация о “плане” идет от самих полицейских – некоторые из них прямо при составлении этих протоколов жалуются, что на них страшно “давят” сверху, требуя эти задержания и штрафы – с мотивировкой “пусть эти москвичи наконец поймут, что с ними не шутят”.

Поймут ли москвичи, и что именно они поймут – узнаем вскоре. Лично я все понял уже давно.