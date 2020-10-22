Загруженность московских дорог достигла 9 баллов
22.10.2020, 20:23, Разное
В четверг вечером в Москве была зафиксирована небывалая загруженность дорог. Уровень пробок в столице аналитики “Яндекса” оценили в 9 баллов при максимальных 10.
Такие показатели говорят о том, что использовать личный транспорт нецелесообразно. Специалисты отмечают, что медленнее всего движутся потоки на кольцевых дорогах – Садовом, Третьем транспортом кольце и МКАД. Затруднению движения способствует неблагоприятная погода – в регионе льют дожди, сообщает RT.
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