 

Два спектакля с участием Алексея Кравченко перенесены из-за болезни актера

22.10.2020, 20:17, Разное

Недавно представители МХАТ имени Чехова рассказали о том, что два спектакля, в которых планировалось участие популярного актера Алексея Кравченко, перенесены на более поздний срок. По информации источника, причиной является болезнь знаменитости.
В культурном учреждении информировали, что перенос представлений мотивирован недугом Алексея Кравченко, однако точный диагноз его болезни официально не сообщается. Тем не менее, некоторые друзья и коллеги сообщили, что артист, предположительно, заразился коронавирусом.

Также стоит отметить, что сам Кравченко не дал никаких комментариев поклонникам ни по своему заболеванию, ни о причинах переноса спектаклей. Об этом сообщает ГЛОБАЛМСК.РУ.



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