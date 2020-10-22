 

Сын актера Владимира Конкина Ярослав четыре года лежал парализованным

22.10.2020, 20:17, Разное

В новом выпуске программы «Пусть говорят» стало известно о параличе сына актёра Владимира Конкина Ярослава. Он четыре года не мог самостоятельно передвигаться и пользовался инвалидным креслом.
О состоянии Ярослава пояснила его супруга, которая была возмущена поведением Владимира Конкина. Исходя из её слов, актёр ни разу не позвонил своему сыну и даже не поинтересовался его самочувствием, хотя все другие родственники не упустили такой возможности. Сам же Конкин, во время рассказа о параличе Ярослава, находился за кулисами и не смог сдерживать слёзы.

Жена Ярослава также рассказала, что отношения между Владимиром и его сыном испортились после неприятного инцидента. Актёр, в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил в него по ошибке приняв за злоумышленника. В итоге ранение оказалось несерьёзным, но отношение между родственниками испортилось, пишет iReactor.



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