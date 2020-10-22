Мнение: Улучшение жизни до и после революции, нужна ли была коллективизация и соевое молоко в СССР

22.10.2020, 20:10, Разное

1. Исторические исследования показывают, что до революции жизнь пролетариата постепенно улучшалась. Анализ данных по разным предприятиям заставляет прийти к выводу, что реальные зарплаты дореволюционных рабочих росли. Об этом рассказывает экономический историк Леонид Бородкин:

https://www.youtube.com/watch?v=dLMNsMPfhu4

В том же интервью говорится, что удалось оцифровать и проанализировать обширную советскую статистику по обеспеченности крестьян землёй в 1920-е годы (около 600 тысяч хозяйств в разных регионах страны, состояние которых обследовалось на протяжении нескольких лет подряд).

Оказалось, что по этому важнейшему параметру никакой «поляризации» деревни, о которой заявляли тогдашние большевики, на самом деле не было – это не «кулаки-мироеды» объедали бедноту, а наоборот, шёл массовый переход бедных хозяйств в группу средних хозяйств (и небольшой поток – из средних в зажиточные).

То есть, при НЭПе, – усечённой советской версии капитализма, вынужденно принятой из-за той разрухи, которую принёс военный коммунизм, – благосостояние крестьян в деревне росло. Для большевиков, однако, в этом была проблема, так как их задачей было привлечь на свою сторону бедноту и совместно уничтожить главных врагов коммунизма, середняков и зажиточных крестьян.

Большевики провели коллективизацию под лозунгом раскулачивания, что больно ударило по всем слоям крестьян: кулаков физически уничтожали или ссылали, а у середняков забирали в колхозы землю и скот. Согласно Большой Советской энциклопедии, в 1927 году «среди крестьянских дворов было 35% бедняцких, 60% середняцких, 5% кулацких»:

http://bse.uaio.ru/BSE/2421.htm#s139

http://istmat.info/node/25366

Спрашивается, за счёт чего в деревне становилось больше земли для середняков? Помещичьих земель и до революции было относительно немного, а уж к 1918 году, после расправы над помещичьими семьями, их и вовсе не осталось.

Главную роль сыграло возобновление урбанизации: если во время Гражданской войны, население, спасаясь от голода, разбежалось из крупных городов по деревням, то с началом НЭПа и перезапуском экономики пошёл обратный процесс – возвращение в города. К 1926 году уровень урбанизации превысил дореволюционный (около 18%):

http://istmat.info/node/207

При этом общий размер сельского населения между 1913 и 1926 гг. в границах СССР сократился со 131 до 121 млн человек – из-за войн, голода и эпидемий. Когда начался НЭП, на селе произошёл новый всплеск рождаемости, однако на прокорм маленьких детей поначалу было нужно не так уж много ресурсов, тогда как в города уезжали в основном ресурсозатратные едоки – взрослые и молодёжь.

Вот и получается, что крестьянство в последние годы до коллективизации сравнительно комфортно себя чувствовало и богатело в земельном отношении (тем более, что вводились в оборот новые земли в Сибири и других регионах, ведь царские и столыпинские реформы по переселению крестьян вовсе не прошли впустую).

2. Первый вопрос. Почему нельзя было просто продолжать НЭП, наращивая темпы урбанизации путём создания рабочих мест в городах? Почему, например, Тито в Югославии отказался от проведения коллективизации, несмотря на установление социализма?

Сторонники советского взгляда на историю начинают обычно рассказывать про саботаж хлебозаготовок «кулаками», не желавшими бесплатно сдавать зерно государству. Отчасти это соответствует действительности.

При первых же крупных неурожаях в 1927 году выяснилось, что запасов для городского населения большевики не создали, при этом быстро отобрать хлеб у множества мелких собственников было крайне затруднительно. Карательная продразвёрстка вела к опасному росту недовольства и к сопротивлению властям.

В 1927 году так называемые «кулаки» произвели за год 20% товарного хлеба, середняки – 74%, совхозы и прочие объединения крестьян – оставшиеся 6%. Уже по этой статистике видно, что едва ли «кулаки» имели возможность сорвать хлебозаготовки. Теоретически, они могли бы сделать это до революции, в 1913 году, когда производили около 50% товарного хлеба:

http://istmat.info/node/25366

Второй вопрос: почему советская власть не захотела подружиться с зажиточными крестьянами? По идее, союз с ними был наиболее рациональным решением проблемы. У них были самые эффективные, самые товарные хозяйства, и они лучше всех были готовы к применению новых технологий.

Конечно, пришлось бы предложить крестьянам что-нибудь взамен: деньги, землю, промышленные товары, новые сельскохозяйственные орудия, чтобы они могли расширять своё производство и бесперебойно кормить города, как это было в 1913 году. При этом можно было продолжать стимулировать организацию кооперативных объединений (тех же совхозов).

По чисто идеологическим причинам встать на сторону «сельских капиталистов» большевики не решились, хотя среди руководителей ВКП(б) было немало сторонников такого пути. Шла первая пятилетка, и хлеб был позарез нужен, чтобы кормить городских рабочих (то есть, «класс-гегемон», массовое восстание которого никак нельзя было допустить). Кроме того, как утверждают коммунисты, нужно было финансировать закупку станков и целых заводов за рубежом именно за счёт экспорта зерна.

В итоге было принято решение о сплошной коллективизации. При этом были «уничтожены как класс» зажиточные крестьяне, были разрушены их хозяйства. Заодно прихватили в клещи и множество середняков. Земли «кулаков» не играли такой уж большой роли в общей картине. Изъятие у них рабочего скота было перекрыто негативным эффектом от массового забоя домашних животных крестьянами всех слоёв, не желавшими бесплатно отдавать их в колхозы. Неудивительно, что следствием развала и грабежа лучших хозяйств стал тяжёлый голод.

Третий вопрос: почему нельзя было обойтись без раскулачивания и связанных с ним массовых трагедий? Ведь даже если решили проводить коллективизацию ради городов и промышленности, рационально было не трогать эффективные хозяйства зажиточных крестьян, дававшие товарный хлеб. Почему нельзя было просто переоформить их, скажем, в какие-нибудь семейные сельхозартели, но сохранить? Ведь артели при Сталине процветали, по рассказам современных коммунистов.

Похоже, что для коммунистов конца 1920-х идеология была важнее, чем зерно. Возможно, если бы Владимир Ленин был жив, он бы сумел принять реальность (как сделал он это с введением НЭПа), однако Ленин в конце двадцатых, увы, был уже несколько лет, как мёртв.

3. Читательница tanatriel указывает на интересный факт: пропагандировать продукты с соей в качестве заменителя молока и мяса начали ещё в Советском Союзе, в 1930-е годы:

https://olegmakarenko.ru/1980155.html?thread=771846907#t771846907