 

Путин ответил на заявления Эрдогана по Крыму

22.10.2020, 20:08, Новости дня

Позиция президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Крыму не важна, интересы РФ надежно защищены, сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Что касается каких-то устремлений (президента Турции) по поводу Крыма: я этого не знаю. Мне это не интересно, потому что интересы РФ надежно защищены. И в этом вы можете ни на секунду не сомневаться», – приводит его слова РИА «Новости».

Наромним, Эрдоган на совместном брифинге с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Турция не признает присоединение Крыма Россией и продолжит поддерживать его территориальную целостность как части Украины.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

Также Путин сообщил, что ему ничего не известно о планах Эрдогана по расширению зоны влияния. «Я не знаю по поводу того, что планирует президент Эрдоган, как он относится к Османскому наследию. Это вы у него спросите», – сказал Путин, отвечая на реплику модератора пленарной сессии клуба «Валдай» о мнении экспертов о том, что Эрдоган фактически проводит политику расширения зоны влияния до границ прежней Османской империи.

Ведущий также уточнил, не стоит ли РФ опасаться некоторых разногласий с Анкарой при проявлении такой последовательной линии Турции. «Россия ничего не опасается, мы сегодня, слава Богу, не в таком положении, когда мы должны чего-то бояться», – сказал Путин.

Кроме того, президент рассчитывает, что ситуация с противоречиями между Турцией и Францией по Нагорному Карабаху нормализуется. «Как бы жестко ни выглядела позиция президента (Турции Эрдоган – прим. ВЗГЛЯД) Эрдогана, я знаю, что он при всем при том человек гибкий и договориться с ним можно. Поэтому рассчитываю на то, что ситуация и здесь нормализуется», – сказал он.

По словам российского лидера, Эрдоган проводит независимую политику. «Например, в сфере военно-технического сотрудничества: решила Турция, что им нужна современная система ПВО, а наилучшая система в мире сегодня это С-400 «Триумф» российского производства, сказал и купил. С таким партнером не просто приятно, а с таким партнером надежно работать», – сказал Путин.



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