 

Мнение: Ефремову решили изменить приговор

22.10.2020, 19:55, Разное

Началось ожидаемое смягчение приговора Ефремову. Мосгорсуд сказал, что придется отсидеть не восемь, а 7,5 лет колонии. Эти полгода скинули за выплаты потерпевшим. Так потихоньку и до 4-5 лет дойдут.

В своем последнем слове Ефремов напомнил, что принёс извинения потерпевшей стороне на четвертый день и что ему искренне их жаль. Но при этом сказал, что их адвокаты, сыщут плохой славы, потому что посадили Ефремова. Самого Ефремова! Да как они посмели за убийство посадить вообще.

Величайший из актеров по-прежнему просит назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Обещает помогать семье погибшего и поставить памятник Захарову. Ну и еще парочка громких, трудновыполнимых обещаний: больше никогда не буду нарушать законы, больше никогда не буду пить.

Защите придется к следующему разу готовить что-то более убедительное. Они, естественно, будут обжаловать решение суда. Следующий шаг на понижение, думаю, будет равен минус одному году. У вас какие ставки?

Источник: Достало



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