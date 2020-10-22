 

Критическая ситуация вокруг циркового дела в Российской Федерации

22.10.2020, 19:53, Разное

22 октября 2020 года в пресс-центре АИФ прошла пресс-конференция деятелей циркового искусства с мировым именем. Почему Авторы петиции Президенту РФ Путину изложили свой взгляд на критическую ситуацию, в которой оказались они и подопечные им животные из-за пандемии COVID-19.
Сегодня в РФ перспектива оказаться на улице и угроза голодной смерти нависли примерно над 40 крупными экзотическими животными – львами, бизонами, питонами, слонами, кенгуру, верблюдами и др. Ранее они участвовали в программах на площадках Росгосцирка.

Данную проблему и ряд других насущных для российского цирка вопросов обсудили спикеры:

• Руслан Ганеев – обладатель международной цирковой премии “Мастер” и еще 37 наград на международных цирковых фестивалях, обладатель премии “ТЭФИ” за “Пять вечеров с Андреем Малаховым», композитор, сценарист и продюсер.
• Владислав Гончаров – Руководитель и продюсер программы “Принц цирка”, заслуженный артист Украины, победитель семи международных фестивалей, обладатель серебряного клоуна на цирковом фестивале в Монте-Карло, дрессировщик львов.
• Давио Тоньи, Коррадо Тоньи – дрессировщики диких животных, владельцы всемирно известного цирка итальянской семьи Tongni.
• Олег Зубков – директор Ялтинского зоопарка и Парка львов «Тайган».
• Дарья Костюк – дрессировщик диких животных, Член правления Союза цирковых деятелей, Независимый эксперт в области содержания животных в культурно-зрелищных целях

Также на пресс-конференцию был приглашён директор Росгосцирка Владимир Шемякин, чтобы в открытом диалоге с привлечением журналистов, прокатчиков, экспертов, деятелей искусства, общественности обсудить критическую ситуацию вокруг циркового дела в Российской Федерации.

Место проведения пресс-конференции: АИФ Пресс-центр Москва, ул. Мясницкая, д. 42 (ст. м. «Чистые пруды»).

Время проведения: 15:00 – 17:00

Прямая трансляция прошла на канале Youtube Пресс-центра «Аргументы и Факты»: https://www.youtube.com/watch?v=WmenS3jFqDc&feature=youtu.be

Дополнительная информация для СМИ:
+7 (495) 252 02 90,
+7 (965) 148 53 11 Елена Пашаева
[email protected]



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