Критическая ситуация вокруг циркового дела в Российской Федерации

22.10.2020, 19:53, Разное

22 октября 2020 года в пресс-центре АИФ прошла пресс-конференция деятелей циркового искусства с мировым именем. Почему Авторы петиции Президенту РФ Путину изложили свой взгляд на критическую ситуацию, в которой оказались они и подопечные им животные из-за пандемии COVID-19.

Сегодня в РФ перспектива оказаться на улице и угроза голодной смерти нависли примерно над 40 крупными экзотическими животными – львами, бизонами, питонами, слонами, кенгуру, верблюдами и др. Ранее они участвовали в программах на площадках Росгосцирка.

Данную проблему и ряд других насущных для российского цирка вопросов обсудили спикеры:

• Руслан Ганеев – обладатель международной цирковой премии “Мастер” и еще 37 наград на международных цирковых фестивалях, обладатель премии “ТЭФИ” за “Пять вечеров с Андреем Малаховым», композитор, сценарист и продюсер.

• Владислав Гончаров – Руководитель и продюсер программы “Принц цирка”, заслуженный артист Украины, победитель семи международных фестивалей, обладатель серебряного клоуна на цирковом фестивале в Монте-Карло, дрессировщик львов.

• Давио Тоньи, Коррадо Тоньи – дрессировщики диких животных, владельцы всемирно известного цирка итальянской семьи Tongni.

• Олег Зубков – директор Ялтинского зоопарка и Парка львов «Тайган».

• Дарья Костюк – дрессировщик диких животных, Член правления Союза цирковых деятелей, Независимый эксперт в области содержания животных в культурно-зрелищных целях

Также на пресс-конференцию был приглашён директор Росгосцирка Владимир Шемякин, чтобы в открытом диалоге с привлечением журналистов, прокатчиков, экспертов, деятелей искусства, общественности обсудить критическую ситуацию вокруг циркового дела в Российской Федерации.

Место проведения пресс-конференции: АИФ Пресс-центр Москва, ул. Мясницкая, д. 42 (ст. м. «Чистые пруды»).

Время проведения: 15:00 – 17:00

Прямая трансляция прошла на канале Youtube Пресс-центра «Аргументы и Факты»: https://www.youtube.com/watch?v=WmenS3jFqDc&feature=youtu.be



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