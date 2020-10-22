В Тамбовской области ввели обязательную самоизоляцию для пожилых

22.10.2020, 19:48, Новости дня

Власти Тамбовской области в связи с распространением COVID-19 ввели обязательный режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и имеющих ряд хронических заболеваний, сообщила пресс-служба администрации региона.

«С 23 октября для граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющим следующие заболевания: эндокринной системы – инсулинозависимый сахарный диабет, органов дыхания, системы кровообращения, мочеполовой системы – хроническую болезнь почек 3 – 5 стадии, трансплантированные органы и ткани, злокачественные новообразования любой локализации, вводится обязательный режим самоизоляции. Ранее для них режим самоизоляция носил рекомендательный характер», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

По ее данным, исключение разрешено сделать для выхода за продуктами, выноса мусора, выгула животных, занятия спортом на свежем воздухе. Как уточняется в сообщении пресс-службы администрации Тамбовской области, с 23 октября также запрещен выезд детских и подростковых групп, детских и юношеских спортивных команд и отдельных спортсменов за пределы региона на экскурсии и соревнования.

За последние сутки в Тамбовской области выявлено 76 случаев случаев COVID-19, с начала пандемии общее число выросло до 9 тыс. 82, из них 7 тыс. 866 человек выздоровели, 46 умерли.

За минувшие сутки в РФ выявили 15 тыс. 971 случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,4 млн случаев заболевания.