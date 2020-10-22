 

Dacia начала продажи пикапов на базе кроссовера Duster

22.10.2020, 19:40, Новости дня

Румынская компания Dacia продемонстрировала новый пикап, который построен на базе популярного кроссовера Duster.

В свою очередь, автомобиль уже доступен по предварительным заказам на местном рынке, тогда как в дальнейшем его намерены начать продавать в Европе. Минимальная стоимость румынского пикапа Dacia составляет 22,5 тысячи евро. Кроме того, грузоподъемность компактной модели достигает 500 кг, а клиренс имеет 224 мм.

Под капотом пикапа Dacia установлен 1,5-литровый дизельный двигатель, который выдает 115 л.с. мощности. Автомобиль приводится в движение 6-ступенчатой механической коробкой передач. Кроме того, некоторые детали выполнены из композита, за счет чего удалось максимально снизить вес кузова.



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