«Нести ответственность будут люди», – врач об обработке вызовов «скорой» ИИ

22.10.2020, 19:35, Разное



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Медицинский комплекс представляет собой алгоритм опроса человека с применением ИИ. Диспетчеры получают вызов и по этому алгоритму проставляют отметки в электронной форме. Система обрабатывает заявку и в режиме реального времени делает вывод, является этот вызов экстренным и предполагает немедленный выезд бригады на угрожающий жизни случай, или неотложным – например, обострение хронических заболеваний или травмы, не представляющей угрозы для жизни.

«Искусственный интеллект, интегрированный в процессы управления алгоритмами опроса, значительно сократил время обработки вызовов 103 и от службы 112 и время направления бригад до пациентов, а также улучшил качество предоставляемой медицинской помощи», – сообщил главный врач станции Николай Плавунов.

Генеральный директор частной скорой помощи «КОРИС ассистанс (СПб)» Лев Авербах считает, что внедрение искусственного интеллекта действительно может облегчить работу медиков, это важно и полезно, как все новые технологии. Однако определение грани между экстренным и неотложным вызовом по телефону – это камень преткновения для экстренных служб. Диспетчер принимает решение на основе опроса того, кто звонит, но чаще всего люди, кто вызывающие «скорую», не могут объективно оценить свое и чужое состояние.

«Люди разные, кто-то вызывает «скорую», если у него в груди кольнуло, а кто-то терпит до последнего. Иной раз человек звонит и говорит: что-то мне нехорошо. А на самом деле у его профузное кровотечение или инсульт. Очень непросто по телефону определить, почечные колики у человека или острый живот, есть “золотой час” для оказания помощи. Сложно сказать, сможет ли искусственный интеллект оценить ситуацию лучше, чем люди», – пояснил Лев Авербах.

По словам эксперта, если система ошибется и в экстренном случае примет неверное решение, которое повлечет серьезные последствия для пациента, вопросы будут к врачу.

«У нас есть кардиограф, на котором мы снимает электрокардиограммы, он дает подробную расшифровку результатов. На них никто не смотрит. Врачи берут пленки и сами все расшифровывают. В случае чего ответственность будут нести люди, а не искусственный интеллект», – пояснил Авербах.