Ученые нашли у россиян зимнюю пищевую зависимость

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22.10.2020, 19:17, Разное

Ученые из РФ обнаружили у жителей страны зимнюю пищевую зависимость. Они доказали, что в эту пору года люди начинают есть больше. Эта привычка в особенности наблюдается среди подростков 17-18 лет и тех, кто поздно ложится спать.
Авторы исследования опросили более чем две тысячи человек. Они использовали Йельскую шкалу для оценки результатов. Посредством задействования данного метода появилась возможность сравнить собранную информацию с данными, которые получили исследователи из других стран.

Отмечается, что в рационе человека с юных лет должны присутствовать полезные продукты. Чтобы не допускать расстройства пищевого поведения, нужно соблюдать режим дня. В частности, нельзя ложиться спать сильно поздно. Утром рекомендуется принимать солнечные ванны, а зимой их можно заменить воздействием в течение получаса яркого света. Нельзя игнорировать любое ухудшение самочувствие, особенно в зимнее время.

Россиянам с приходом зимы в рацион рекомендуется включить рыбу, содержащую витамины групп D и А. В то же время важно ограничить потребление жирные, жареные и сладкие продукты.



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